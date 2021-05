El Frente Polisario anuncia que Ghali no irá a declarar a la Audiencia Nacional

El Frente Polisario anuncia en España que su jefe no irá a declarar el próximo día 1 de junio a la Audiencia Nacional. Esta postura choca con lo manifestado por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. en el sentido de que Ghali comparecería ante los tribunales si era citado. En declaraciones a OKDIARIO, el número dos del Frente Polisario, Salem Lebsir, ha reconocido que Ghali tiene pensado abandonar España en los próximos días sin declarar en la Audiencia Nacional, donde está acusado de los delitos de terrorismo, genocidio y tortura, entre otros.

“Es todo mentira. En cuanto se recupere, que será en 10 días, saldrá del país. No se presentará ante el juez”, asegura.

Desde Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), una de las acusaciones personadas contra Ghali, se ha señalado a LA RAZÓN eso “para nosotros es un claro desafío a la Justicia de una democracia como la española. Al mismo tiempo creemos que es un claro desprecio tanto al poder judicial como al político, después de las declaraciones de la señora ministra en las que dijo que si es citado tendría que declarar como cualquier ciudadano. Por esto mismo es por lo que nosotros no hemos dejado de pedir medidas cautelares para que este señor no eluda la justicia de nuevo”. Anuncian que con carácter inminente presentarán un nuevo escrito ante la Auiencia Nacional dando cuenta de dichas declaraciones.

La entrevista entre Salem Lebsir tuvo lugar en una pequeña sala de espera del hospital San Pedro de Logroño a tan sólo cinco metros de la habitación donde el líder del Frente Polisario se recupera del coronavirus. “¿Por qué va a ir, porque se le ha antojado a unos promarroquíes?”. Según él, estas acciones lo único que pretenden es ensuciar la imagen de Ghali.

Durante la entrevista, Lebsir niega que Ghali haya entrado a España con documentación falsificada a pesar de que accedió al hospital bajo la identidad de «Mohamed Benbatouch», tal y como ha acreditado la Policía.

La entrevista se produjo en estos términos:

PREGUNTA: ¿Ghali puede hablar, está consciente?

RESPUESTA: Sí, sí, claro.

P: ¿Y tiene secuelas del coronavirus?

R: Secuelas, sí, claro. El coronavirus, cuando lo coge uno, se le mete. En fin, está saliendo de todas las secuelas y yo creo que dentro de una o dos semanas…

P: ¿Y él es consciente de todo lo que está ocurriendo en España? ¿Qué piensa?

R: Sí, sí, sí.

P: ¿Y qué dice?

R: ¿Él? Nosotros conocemos muy bien a los marroquíes. Hay chantajes entre las autoridades marroquíes y las autoridades españolas. ¿Entiendes? No es muy difícil de decir. Los españoles son libres, no son esclavos de la monarquía marroquí.

P: ¿Ghali va a ir a declarar a la Audiencia Nacional?

R: ¿Perdón?

P: ¿Va a ir a declarar a la Audiencia Nacional?

R: No, no, no.

P: ¿No va a ir a declarar?

R: No.

P: ¿Y si le cita un juez?

R: Tampoco, tampoco. ¿Por el antojo de unos promarroquíes?

P: ¿Es cierto que ha entrado con identidad falsa a España?

R: No, no.

P: Se ha publicado. ¿No es verdad?

R: No.

P: ¿Y qué piensa de todas las acusaciones de violación, torturas que le hacen diversas personas?

R: Nada de nada.

P: ¿Es mentira?

R: Es mentira. Él nunca ha entrado en esas cosas. Lo que quieren es ensuciar la imagen de él.