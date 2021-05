Vox ha fijado en su agenda como prioridad los territorios de Melilla, Ceuta y Canarias. A pesar de que intenten prohibirles la celebración de los actos, advierten de que la dirección del partido va a implementar su presencia y es ya un “itinerario preferente” para el partido.

En concreto, en Melilla, donde Ortega Smith ha inaugurado hoy la sede de Vox, los dirigentes del partido estarán presentes al menos una vez al mes ya que se han fijado el objetivo de convertirse en la primera fuerza -ahora son tercera- y en seguir defendiendo la defensa de las fronteras. También estará presente en la ciudad autónoma el líder de Vox, Santiago Abascal, aunque aún sin fecha concreta.

Abascal no pudo celebrar un acto del partido el pasado lunes en Ceuta donde el TSJA avaló la prohibición que había dictado la delegación del gobierno de dicha ciudad autónoma y fue increpado por una contramanifestación ilegal, congregada por la comunidad musulmana, que, a las puertas del hotel donde se alojaba provocaron diversos altercados con detenciones. También boicotearon la declaración que el líder de Vox quería hacer a los medios de comunicación y se fue sin poder celebrar el acto, pero aseguró que volverá.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith llegando a Melilla

A la espera de realizar el acto

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith ha desembarcado hoy en Melilla donde no ha podido llevar a cabo el acto del partido que tenía previsto después de que la delegación del gobierno melillense no haya dado la autorización pertinente.

Ortega Smith se ha reunido con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, esta tarde y, en declaraciones a los medios de comunicación, ha indicado que le ha trasladado que el partido presentará una denuncia contra ella por presunta prevaricación al no autorizar el acto que deseaban llevar a cabo a las 19:00 horas en la Plaza de España “sabiendo que es desproporcionada y arbitraria” su decisión.

El secretario general del Vox ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía esta resolución de la Delegación y esperaba el pronunciamiento de los tribunales para poderlo celebrar. En caso contrario, han solicitado ya a la Delegación dos actos para mañana, uno a las 12:00 y otro a las 19:00 horas, y si ninguno se puede ejecutar, se ha solicitado otro más el viernes a las 12:00 horas. “Nos quedaremos uno, dos, tres, cuatro o diez días hasta que nos dejen celebrarlo”, dijo el secretario general de Vox. “Haremos el acto, le parezca bien o no al gobierno social comunista o al gobierno marroquí». «Melilla es España», ha recalcado al tiempo que confesó que es una “ciudad que me encanta” y que no tenía problema en quedarse el tiempo que hiciera falta.

🎙Declaraciones tras reunirme con la delegada del Gobierno de Melilla.



Nos quedaremos en Melilla tantos días sean necesarios hasta que nos dejen realizar el acto de VOX en defensa de nuestras fronteras💪🇪🇸 pic.twitter.com/h0BfZG8SQT — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) May 26, 2021

Defensa de las fronteras, la salud y los recursos

Ortega Smith asegura que no les van a silenciar y que seguirán denunciado desde Melilla “la presión de Marruecos a nuestras fronteras, lanzando a menores para que vaguen por las calles”. Además, apuntó que, “si el gobierno marroquí no dedicara tanto dinero en yates y palacios o el 4% del PIB en su Ejército tendría dinero de sobra para atender a sus compatriotas y a los menores y no lanzarles, a riesgo de que se puedan ahogar en el mar, a España”. Además, destacó cómo la sanidad melillense está “saturada” de atender a marroquíes que de manera ilegal cruzan la frontera. “Desde Melilla defenderemos las fronteras, la salud, los recursos públicos. Si no lo hacen desde los intereses públicos lo haremos nosotros desde las calles”, apuntó el secretario general de Vox.

“Riesgo para la seguridad”

La Delegación del gobierno ha prohibido tanto la de Vox como la asociación ‘Stop Desahucios Melilla’ que tenía contraprogramada otra en contra del racismo y alegaba que «expertas en esta materia, han advertido de que estas concentraciones suponen un riesgo para la seguridad de nuestra ciudad y para la integridad de la ciudadanía». Además, recuerdan que a esto se le suman “los graves incidentes que se han sucedido en Ceuta por idénticos motivos». Por todo ello, «la Delegación del Gobierno ha optado por anteponer el interés general de la ciudad y de los melillenses y no autorizar dichas concentraciones».