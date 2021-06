Estos son los rivales que tratan de disputar el liderazgo de Podemos a Ione Belarra

Podemos celebra este fin de semana su Asamblea Ciudadana para elegir el nuevo rumbo del partido tras la dimisión de Pablo Iglesias de la política tras los malos resultados electorales en la Comunidad de Madrid del pasado 4-M. Casi 139.000 inscritos están llamados a decidir quién será el sucesor del ex vicepresidente del Gobierno.

Un cargo para el que se presentan tres candidaturas distintas y que podrán ser votadas hasta este sábado a las 18horas. Mañana domingo el partido presentará los resultados oficiales y comenzará, entonces, una nueva era en la formación que nació hace siete años al calor del 15-M. Este proceso asambleario por primera vez no se celebrará en la mítica plaza de Vista Alegre (Carabanchel), que da nombre a la Asamblea Ciudadana que hasta ahora se encontraba ligada al liderazgo de pablo Iglesias, sino en Alcorcón. Una diferencia también con la que el partido pretende dejar atrás la época liderada por su primer secretario general, que revalidó el poder hasta en tres ocasiones.

Para el nuevo Podemos se presentan tres candidaturas, la lista oficial -que cuenta con todas las papeletas para ser la sucesora de Iglesias- la encarna la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Ante esta candidatura se presentan otras dos listas con el fin de disputarle el liderazgo; el edil de Podemos en el Ayuntamiento de El Escorial, Esteban Tettamanti y el militante crítico del partido -que ya trató de disputar el liderazgo al ex vicepresidente- Fernando Barredo. Las tres candidaturas lograron el aval de la militancia para llegar hasta la Asamblea Ciudadana. Un proceso para el que el partido endureció su reglamento interno para presentar los avales. Si bien en Vistalegre III, donde Iglesias logró el aval de la militancia como secretario general, tan solo se necesitaban 100 apoyos para presentar la candidatura 150 avales y 100 quienes aspirasen a formar parte del Consejo Ciudadano Estatal, un solo año después, con Vistalegre IV, el partido triplicó estas cifras. Quienes se presentaban como candidato debían contar con al menos 500 avales personales de personas inscritas en Podemos y quienes quisieran formar parte de la dirección, al menos 300 firmas. La ministra de Derechos Sociales logró en tan solo un día multiplica por diez los avales que consiguió Iglesias en 2020.

¿Quiénes son los rivales de Ione Belarra en Alcorcón I?

Esteban Tettamanti

El edil de Podemos en el Ayuntamiento de El Escorial se presenta a través de la candidatura Podemos Horizontal. Apuesta por aplicar la limitación de ostentar un solo cargo entre los miembros de Podemos, o bien el interno o el institucional. AsÍ, si triunfasen sus tesis este domingo, los dirigentes de Podemos como Ione Belarra o la ministra de Igualdad, Irene Montero, solo podrían ostentar un cargo, o bien el interno o el de sus responsabilidades en el Gobierno.

Su candidatura también apuesta por aumentar la transparencia en el partido en términos económicos. Es decir, claridad en las cuentas económicas. Quiere aumentar la transparencia a la hora de publicar los gastos e ingresos del partido y recuperar la obligación de que las retribuciones que perciban los dirigentes sean equivalentes a tres veces el SMI. Un marco que el partido abandonó el pasado verano. También demanda eliminar el sistema de votación interna ‘Desborda’ y las “listas plancha”.

Fernando Barredo

El militante crítico, que ya trató de disputarle el liderazgo a Iglesias en 2020, lidera la candidatura “Nuevo Impulso” con la que dice pretender conseguir “el proyecto original de Podemos”. Además busca recuperar a los ex dirigentes que abandonaron la formación a causa de divergencias entre la formación. Dice que “toca regenerar” Podemos desde “el reconocimiento de los aciertos pero relevando a quienes vulneran los derechos fundamentales de los disidentes o críticos”.

Desde “Un nuevo impulso”, defienden también la “limitación para el ejercicio de un solo cargo, ya sea función pública o cargo interno de Podemos” salvo “aquellas funciones vinculadas a su condición de cargo institucional u orgánico o responsabilidades locales sin retribución, y en todo caso conforme siempre a las limitaciones salariales establecidas por el partido”.

Por otro lado, la candidatura del crítico Fernando Barredo aporta, además que “para evitar la organización del nepotismo político”, no podrán mantenerse en los órganos de dirección quienes mantengan una relación de afinidad en primer grado o de consaguínidad hasta el segundo grado. Algo que no ocurría, hasta ahora, en el partido, puesto que el ahora ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, mantiene una relación sentimental con su número dos, la ministra de Igualdad, Irene Montero.