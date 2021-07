El padre de Samuel: “Que su muerte no sea utilizada como bandera de nada”

Las dimensiones que ha tomado este fin de semana el crimen de Samuel Luiz, el joven coruñés de 24 años que murió tras una paliza propinada por un grupo de salvajes, están sobrepasando a la familia de la víctima, de origen brasileño. Las sospechas de que trate de un crimen homófobo, según manifiestan sus amigos, ha enfrentado a la clase política que, una vez más, han utilizado una tragedia como arma arrojadiza. Pero la familia del chico, que era auxiliar el enfermería en una residencia de ancianos, ha pedido que no se utilice el nombre de Samuel para ninguno de estos fines.

Desde el primer momento el padre del chico, Max Luiz, se mostró muy agradecido por las muestras de solidaridad e incluso se acercó al lugar de los hechos para dejar una nota en la que agradecía la atención a los servicios de Emergencias que atendieron a su hijo y decía: “Nos quitaron la única luz que iluminaba nuestra vida” y hacía hincapié en la “maravillosa ciudad” que es A Coruña.

“Quitemos las banderas y los políticos”

Además de pedir que no se vuelva a producir “un día tan negro” como el que les ha tocado vivir, l padre del Samuel aseguraba en una entrevista en el programa “Espejo Público”, que su hijo no sea usado como un símbolo político en las manifestaciones. Para ello, ha solicitado que las concentraciones que hay convocadas para esta tarde en varias ciudades gallegas se hagan en silencio: “Me gustaría pedir que quitemos banderas y políticos de la manifestación. No queremos que sea símbolo de nada, queremos respetar todas las opiniones y que recuerden a mi hijo como fue”.

Samuel Luiz tenía 24 años

Mientras los amigos de la víctima aseguran que se trata de un crimen homófobo porque los agresores golpearon a Samuel al grito de “¡maricón!” y están convencidos de que fueron a por él por su condición sexual, la Policía aún platea serias dudas al respecto. En este sentido, el padre del joven aseguró esta mañana que su hijo nunca habló en casa de su orientación sexual. Asegura que en la única conversación que tuvieron respecto a este tema Samuel le dijo que “lo que uno es o deja de ser es cosa de cada uno. Hay un tiempo para hablar las cosas y ahora no es el momento”. Por eso no quiere que en las manifestaciones de repulsa al crimen se enarbole ninguna bandera ni ninguna ideología se “apropie” de esta tragedia.

Luiz aseguró que Samuel que nunca dio problemas ni se metió en peleas: “Mi hijo era cariñoso y amigo de sus amigos. Nunca en su vida se metió en peleas o llegó borracho a casa, ni tomaba drogas”.

“Que traigan un paquete de comida”

El padre de Samuel también ha querido rendir homenaje de alguna manera a su hijo al pedir que la gente que vaya esta tarde a las manifestaciones lleve un paquete de comida a Cruz Roja, donde colaboró muchos años Samuel. “Si todos los que vayan a la manifestación llevan un paquete de comida y lo entregan a Cruz Roja, sé que mi hijo sería feliz. Él era sanitario en Cruz Roja y siempre ayudó a la gente”, aseguró en “Espejo Público”