Madrid

Isa Serra no abandonará Podemos tras la sentencia del Supremo: “Voy a seguir haciendo política”

La portavoz de Podemos ya ha recibido la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo que la condena a 19 meses de prisión y otros tantos de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo a la ex portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y ahora portavoz nacional de los morados, Isa Serra por un delito de atentado contra la autoridad por su participación en unos incidentes con la Policía Municipal de Madrid el 31 de enero de 2014 tras producirse un desahucio.

Y tras recibirla, Isa Serra no prevé dimitir de su cargo orgánico en el partido como portavoz, según ha confirmado este diario. Algo que, de todos modos, no supone ningún incumplimiento con la sentencia del Supremo dado que Isa Serra no ostenta en la actualidad ningún cargo público. El pasado mes de mayo renunció a recoger su acta como diputada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid con el objetivo de pilotar el equipo que lidera Ione Belarra como secretaria general morada. En la Ejecutiva de Podemos ocupa el cargo de portavoz y de secretaria de Discurso y Formación

En rueda de prensa, la portavoz morada dio pistas de este hecho al asegurar que “quienes defendemos la democracia no somos bienvenidos. Voy a seguir haciendo política. Defendía los derechos humanos parando desahucios, que es lo mismo que hago ahora desde las instituciones”, ha zanjado.

El partido tampoco la obligará a ello. Según el código ético de Podemos, aprobado el pasado mes de junio en Vistalegre IV se propone la posibilidad de eximir a los miembros del partido de renunciar al cargo público o interno en caso de condena o procesamiento si se produce en el marco de “un contexto de acoso judicial con intenciones políticas”. En el documento ético también se prevé valorar el “lawfare” en lo referente al postulado de prescindir del aforamiento judicial. De esta manera, para el partido tanto el caso de Isa Serra como, si se confirma la condena al diputado canario Alberto Rodríguez en el caso de que se confirme su condena de seis meses de prisión y 180 euros de multa por un delito de atentado a la autoridad y otro leve de lesiones por la supuesta agresión a un agente en una protesta contra la Ley de Educación en 2014, unos hechos que el “número tres” de la formación morada siempre ha negado.

En la rueda de prensa calificó la sentencia de “injusta y enormemente decepcionante” y confirmó su intención de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras pasar por el Constitucional: “Europa va a dejar en evidencia a la justicia española”, aseguró.