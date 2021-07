Isa Serra irá a Europa tras la condena del Supremo: “Va a dejar en evidencia a la justicia española”

Unos minutos antes de que se produjera la primera rueda de prensa de Podemos tras el nombramiento de Ione Belarra como secretaria general, en la que comparecía como portavoz Isa Serra, el Tribunal Supremo confirmaba su condena a 19 meses de prisión y otros tantos de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo a la ex portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y ahora portavoz nacional de los morados, Isa Serra por un delito de atentado contra la autoridad por su participación en unos incidentes con la Policía Municipal de Madrid el 31 de enero de 2014 tras producirse un desahucio.

Serra, en rueda de prensa, ha rechazado contundentemente la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. “Es una sentencia injusta y enormemente decepcionante”, ha lamentado para defenderse después. “Me condenan por manifestarme contra un desahucio de una persona con discapacidad que fue desahuciada y detenida ese mismo día”. La portavoz del partido denuncia que el Supremo ratifica una sentencia “sin pruebas” y ha denunciado que el órgano “no ha tenido en cuenta las pruebas que aportamos”. Serra ha explicado que incluyó “más de cien videos” que demostrarían que “dice la verdad” y ha recalcado que “la sentencia me condena determinados hechos sin que consideren que yo los he realizado”.

Serra ya ha confirmado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, aunque es un proceso largo, después de apelar al Tribunal Constitucional, y se siente segura de que “Europa va a dejar en evidencia a la justicia española”.

Según la portavoz, la Justicia aplica para ella la “coautoría”. En sus palabras, “simplemente por estar ahí, soy responsable”, ha denunciado. A su juicio, la condena no es solo un varapalo contra ella. “Más que ser un prejuicio contra mí, es un atentado contra el derecho a la manifestación”, ha asegurado. Cree que se trata de una “campaña mediática y política” contra ella, a la vez que ha denunciado el hecho de que se produjera este fin de semana una filtración de su condena a Ok Diario antes de que ella misma fuera notificada por la Justicia de la misma. “Es ilegal”, ha afirmado. “Esta sentencia no se hace contra mí, sino contra todas las personas que trabajamos por un país más justo”.

La portavoz seguirá haciendo política, según ha explicado. De hecho, la condena solo la inhabilita para el cargo público. El pasado mes renunció a recoger su acta como diputada electa de la Asamblea de Madrid. “Creo en este país y voy a seguir haciendo política”, ha confirmado.