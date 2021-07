Madrid

Ayuso le recrimina a Sánchez los indultos: “Si se va a dejar humillar, despedazar y hundir, que no cuente conmigo”

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso se han reunido hoy en Moncloa por espacio de más de una hora. Se trata de un encuentro protocolario y debido por el que el presidente del Gobierno recibe a su homóloga madrileña, después de que esta haya sido investida en tal condición. Durante el último mes lo ha hecho también con el andaluz, Juanma Moreno, y con el catalán, Pere Aragonès. Una bilateral entre Sánchez y Díaz no se producía desde que se celebrar la “cumbre de las banderas” en la Puerta del Sol, hasta la que el jefe del Ejecutivo central se trasladó en lo más duro de la pandemia en la Comunidad de Madrid como un gesto de apoyo, que le confirió, de facto, a Ayuso la condición de igual y le otorgó el liderazgo de la oposición a Moncloa en la gestión de la crisis sanitaria.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, la presidente madrileña ha agradecido a Sánchez “la invitación y el ambiente en el que se ha desarrollado la reunión”, pero también “le ha mirado a los ojos para manifestar sus discrepancias”. Ayuso le ha trasladado su “preocupación por España”, porque los intereses y el futuro del países son “distintos” a los de Pedro Sánchez, que, en su opinión, contribuyen a su “deterioro”. La líder madrileña ha señalado que “corre peligro” el “prestigio y la solvencia” de España en el mundo y que sus decisiones “nos conducen a una ruptura con el orden constitucional, si nada lo impide. Decisiones que rompen la convivencia y que alteran el modelo del 78, la soberanía nacional en el conjunto de los españoles”.

Ayuso ha puesto como ejemplo la Ley de Seguridad Nacional y también los pactos de Sánchez con los independentistas. “España está secuestrada en manos de minorías que la odian y nos recuerdan que quieren acabar con ella. Fabricando una España que no conocemos. No aportan soluciones para la España real e inventan problemas”. La presidenta madrileña no quiere que con los ingresos de los madrileños se favorezca a estas minorías que “olvidan que somos todos iguales ante la ley”. “Odian a España y en su proyecto de resentimiento y odio están crecidos y lo pagaremos todos”, ha asegurado.

En este sentido, la Comunidad de Madrid quiere ejercer el “papel de contrapeso”, que le confiere el Estado de las Autonomías, contra el “lobo hambriento” e “insaciable” del independentismo y, en este sentido, le ha preguntado al presidente “¿cuánto cuesta el chantaje independentista y si va permitir que le roben España a los españoles?”. “Si el presidente del Gobierno quiere conducir a España por la sensatez, contará conmigo, si se va a dejar humillar, despedazar y hundir, que no cuente conmigo ni con nadie de mi gobierno”.

Ayuso entiende que lo que está pasando y va a pasar en Cataluña es “inconcebible”: “No quiero fiscalidad a la carta para Cataluña ni mesas bilaterales que dejan al margen a otras comunidades autónomas ni más privilegios ni chantajes, cuya aniquilación de España que tienen que pagar todos los españoles”. La presidenta madrileña ha percibido “un exceso de confianza hacia las pretensiones independentistas” por parte del Gobierno, “un acto de buena fe”. Y ha calificado de “injusticia, robo a la soberanía nacional e insensato pretender que por más atención y guiños que se haga a los independentistas, este problema no va a parar aquí. La solución está en la Constitución y el pacto que nos dimos en el 78″, ha destacado, para apuntar que el camino de Sánchez “no nos va a traer más que disgustos”.