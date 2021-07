La Audiencia propone juzgar a Villarejo, su socio y un empresario por “hostigar” a la doctora Pinto

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar por cohecho a José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al empresario Javier López Madrid por la contratación del comisario jubilado para que llevara a cabo supuestas labores de hostigamiento a la doctora María Elisa Pinto, con la que el empresario mantenía un conflicto privado, para evitar que lo denunciara.

En la resolución en la que acuerda el pase a procedimiento abreviado de la pieza 24 del “caso Tándem”, el instructor asegura que 2013 y 2014 Villarejo realizó seguimientos a la doctora y utilizó supuestamente medios policiales con el fin de desacreditarla tras denunciar finalmente al empresario por acoso y amenazas.

Además, el ex comisario habría accedido a su información privada sin autorización e incluso intentó interferir en la investigación policial, “manipulándola y realizando actuaciones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento” de la que iba a formar parte el propio comisario, que antes de que se llevase a cabo aseguró (según consta en las intervenciones telefónicas incorporadas a las diligencias abiertas en un juzgado de Madrid para investigar la denuncia de Pinto): “Hay que preparar la declaración una vez que me identifique, porque será así”.

“Relación estrecha” con el instructor de la denuncia

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 hace referencia a la relación del empresario con distintos policías durante la investigación de los hechos que denunció la doctora Pinto. Así, refiere que Villarejo presentó a López Madrid al comisario Enrique García Castaño y asegura que el empresario tuvo una “estrecha relación” con el inspector que instruyó la denuncia, hasta el punto -señala- de que el agente “envió varios correos electrónicos comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones” (entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre de 2015).

Según el instructor, el empresario contrató a Villarejo en septiembre de 2013, entonces comisario en activo, “para que le ayudase a finalizar un asunto personal” relacionado con la doctora Pinto. Posteriormente, añade, el 13 de diciembre, acudió con Redondo, el socio de Villarejo, al despacho de la doctora, para decirle que “le dejase en paz, que parase y que la Policía iría a verla”.

Ya en 2014, Villarejo “se dedicó a hostigar” a la doctora “e intentó impedir que denunciase” a López Madrid por acoso. Una vez presentada la denuncia, recurrió a medios policiales “para desacreditarla”, “manipulando” incluso la investigación

En una conversación intervenida a Villarejo el 26 de enero de 2017, éste asegura que reclamara al empresario una compensación por su trabajo en relación a este asunto: “Cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito... ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un embolao y ni me has llamado para decirme... Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”.

García Castellón da diez días a la Fiscalía y el resto de acusaciones para que pidan la apertura de juicio oral con la presentación de sus escritos de conclusiones provisionales o el archivo de la causa.