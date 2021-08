«En Bruselas preocupa la gestión del desafío independentista»

–¿Qué tiene que hacer el PP para remontar en Cataluña?

–Los políticos nacionalistas y su maquinaria de propaganda siempre han intentado que el PP desapareciera de Cataluña porque somos el freno a las políticas nacionalistas de división y de ruptura de la convivencia. El PP catalán ha reforzado sus estructuras provinciales y territoriales tras las últimas elecciones catalanas y, bajo el liderazgo de Alejandro Fernández, ya está trabajando intensamente de cara a las próximas elecciones municipales, para demostrar que somos un partido útil que trabaja a pie de calle para los catalanes, como demuestran nuestros alcaldes y concejales como Xavi Albiol, Manuel Reyes, Josep Tutusaus o Josep Bou.

–¿Se siente predestinada para reflotar al PP catalán?

–Bueno, soy una persona que he nacido en el municipalismo, que todo lo que sé en política lo he aprendido en el municipalismo porque es una política muy cercana, muy real, ahí puedes resolver los problemas de la gente en un simple pleno, donde tienes a los vecinos al lado y te dicen: oye, que falta... unos vestuarios nuevos en el parque de fútbol, o el eje comercial... por qué no se abre el cementerio todos los días del año. Esas cosas conseguí desde el municipalismo, escuchando a los vecinos, aunque no estuviéramos en el gobierno. Agradezco el gran trabajo que hacen todos los alcaldes y para ayudar al PP catalán, lo importante es conocer nuestro territorio, ese municipalismo y ahora, que estoy en Europa, ayudar al PP catalán a que vuelva a ser un partido clave en Cataluña como siempre lo ha sido. El PP de Cataluña siempre ha sido el gran enemigo que ha tenido el nacionalismo y siempre ha querido que desapareciera y siempre era el enemigo a batir. Y siempre hemos existido desde la democracia y siempre vamos a ser ese gran partido útil a todos y cada uno de los catalanes sin romper jamás la convivencia, intentando que sea una tierra de inversión, de crecimiento económico y de inversión, sobre todo.

–¿Indultos a los líderes del «procés» como gran concordia?

–La concordia no es posible sin justicia. Sánchez abandona a los catalanes constitucionalistas y, por lo tanto, a todos los españoles. Esa es la triste realidad y no habrá campaña publicitaria que maquille tal ignominia. Deja especialmente solos a todos aquellos servidores del Estado que durante años se sacrificaron en Cataluña frente a un nacionalismo hostil. Indulta a los condenados por graves delitos contra la democracia, pero condena a la Cataluña cívica a sufrir un nuevo procés independentista. Es inaudito: aquellos que prometen reincidir son premiados. La insana ambición de Sánchez por mantenerse en La Moncloa unos meses más provoca la discordia, premia la deslealtad y castiga la responsabilidad.

–¿En Bruselas le preguntan por ello?

–Las instituciones europeas tienen claro que éste es un asunto interno español y su posición ha sido siempre apoyo al conjunto de todos los españoles y a nuestra Constitución, como no puede ser de otra manera. El desafío independentista y nacionalista es visto con preocupación porque precisamente la UE nació para evitar el nefasto efecto que el nacionalismo tiene siempre para la sociedad.

–Puigdemont pasa de ser inmune a dejar de serlo...

–Puigdemont lo que siempre ha sido es un fugado de la justicia, ya no tiene inmunidad y ha levantado uno de los grandes poderes legislativos que es el parlamento europeo que representa a todos y el único camino que le queda es ser enjuiciado en los tribunales españoles.

–Como ex ministra de Sanidad, ¿cómo valora que el MIR se quiera transferir a Cataluña? ¿La lengua ahora importa más que la salud?

–Es una gran irresponsabilidad. Yo, ante todo, siento impotencia porque, si nosotros hubiéramos estado en el Gobierno, no hubiéramos llegado tarde ni mal a ninguna ola, no hubiéramos desoído ni a la OMS ni a la UE, no hubiéramos comprado por ejemplo mascarillas ni test falsos, hubiéramos honrado a todos y cada uno de los seres queridos, y el talento, y la vocación que ha puesto todos los profesionales sanitarios y, ahora, no estaríamos jugando ni debilitando al MIR, FIR, etc... Es una gran irresponsabilidad que se quiera romper este gran concurso público como es el MIR, como moneda de cambio para mantenerse más en La Moncloa. Esto solo va a crear desigualdad, va a ser una gran pérdida de talento en Cataluña y de recursos humanos necesarios porque; al final, el sistema de salud somos todos. Y, si realmente España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, es debido a muchas cosas, pero, sobre todo también al sistema de salud y a nuestros sanitarios que han adquirido esa capacidad gracias al MIR y que lo hemos conseguido gracias a los consensos políticos.

–¿Qué cree que puede ser lo próximo que pedirán?

–Bueno, del independentismo, cualquier cosa. El político independentista es el enemigo de la unidad de España, de España. El problema es Sánchez y su Gobierno que blanquea constantemente a los políticos independentistas y se arrodillan ante ellos, que daña y permite atacar y cuestionar las instituciones del Estado. Ese daño es brutal, no solo a los catalanes independentistas, sino a toda España. Necesitamos elecciones cuanto antes y que el PP llegue al Gobierno con Pablo Casado.

–¿Es peligroso que en Europa nos empiecen a considerar a España como polacos?

–Bueno, Europa justamente gobernada por el PPE, somos la fuerza mayoritaria, fuimos la fuerza más votada y lideramos la comisión europea con Ursula Von der Leyen. Tenemos muy claro siempre, como legados que somos de los fundadores de la UE, la defensa del imperio de la ley y del Estado de Derecho. Europa ha vuelto a demostrar que es una historia de éxito con la centralización y compra de unas vacunas, también con unos fondos europeos que, de cumplir el Estado de Derecho, velamos por ello y hemos visto cómo la comisión europea analiza todos los estados de Derecho de los 27 Estados y cómo, por segundo año consecutivo, ha vuelto a avisar de que tiene que defender la independencia judicial que no es solo acompañarlo del nombramiento judicial sino con una ley que cumplan los estándares democráticos europeos y eso significa que los jueces sean elegidos por los jueces.

–¿Estamos ya más cerca de la fase de las multas europeas después de los dos toques de atención?

Europa considera que España es un gran país y que, en los momentos más complicados hemos sido capaces de volver de todas las crisis que nos han puesto por delante. Lo demostramos, la de 2008 al 2011, lo conseguimos y volveremos a salir adelante. Otra cosa es la preocupación que tiene Europa del Gobierno de España en cuanto a estos avisos reiterados que le está haciendo a España para la independencia del poder judicial. Para Europa es de vital importancia la defensa del Estado de Derecho y para ello la independencia de esos tres poderes. Es un garante, la separación de poderes es garantía de democracia y la UE va a velar para que se cumpla esta independencia judicial en España y justo ha avisado al Gobierno este pasado 20 de julio. Desde el PP, desde el minuto uno, siempre hemos estado dispuestos a trabajar por esa independencia judicial y que los jueces sean elegidos por los jueces.

–¿Sigue hablando con Mariano Rajoy?

–Sí, claro, tengo muy buena relación y hace poquito le desee buenas vacaciones. Fue un buen presidente y al final se echan de menos las políticas del PP y, estoy convencida de que si ahora tuviéramos a Pablo Casado o no nos hubieran echado de esa manera, a España nos iría mucho mejor, estaríamos mejor valorados y en el corazón de Europa y en el mundo, a nuestras políticas, y tendríamos más manifestaciones en la calle, porque cuando gobierna el PP todo el mundo se queja y luego nos echan de menos.