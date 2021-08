Así es el “campo de refugiados” que se ha montado en la base de Torrejón

La base área de Torrejón de Ardoz se ha convertido en un improvisado campo de refugiados. el El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en sendas entrevistas a la Cadena Ser y RNE, ha anunciado esta mañana que un total de 89 personas de nacionalidad afgana están ya instaladas en las instalaciones que el Gobierno ha montado contrarreloj.

Noticias relacionadas Rescate. Llega a Madrid el primer avión con los españoles y colaboradores afganos repatriados

Escrivá ha señalado que “sobre las doce de la noche” aterrizó en España un vuelo que había hecho escala en Italia con 36 personas. Éste se sumaría al vuelo español que llegó después, con 21 adultos y 32 menores, entre los que se encuentran cinco personas con nacionalidad española y varias familias.

Según ha indicado el Gobierno, las personas susceptibles de recibir el estatus de refugiado no pasarán más de 72 horas ahí, tiempo en el que se someterán a entrevistas y encuentros con psicólogos y se agilizarán los trámites para que pasen a ser atendidos por la red estatal de asistencia o, como el caso de los procedentes de Italia, derivados a otros países de la UE.

En este sentido, el ministro ha indicado que este pasaje “estaba formado por 36 afganos” colaboradores con instituciones de la Unión Europea y que van a ser “distribuidos proporcionalmente” entre los distintos países miembro. Según concretó el Gobierno, se trata de cinco familias que serán enviadas a Dinamarca, Alemania, Polonia y Letonia.

Imágenes de la base aérea

A última hora de la tarde de ayer, el Ministerio de Migraciones, publicó en sus redes sociales varias imágenes de las tiendas de campaña, comedores y espacios para realizar entrevistas en los que pasarán estas personas sus primeras horas tras abandonar Afganistán.

Quiero agradecer la labor de @UMEgob @CruzRojaEsp que han trabajado sin parar para habilitar este dispositivo de primera acogida para las personas evacuadas de Afganistán. Gracias también a las entidades que ayudarán a acompañarles en su nueva vida en nuestro sistema de acogida pic.twitter.com/ErR1jWO4ZF — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) August 18, 2021

En las imágenes distribuidas por el Gobierno se puede ver las literas montadas dentro de un iglú en las que pernoctaran estas personas que buscan protección internacional tras la toma de Afganistán por parte de los talibanes.

Seguimos avanzando en el dispositivo de acogida habilitado en la base de Torrejón por @inclusiongob y otros departamentos ministeriales para atender a las familias evacuadas desde Afganistán. Nuestro sistema de protección internacional está listo para dar una respuesta digna. pic.twitter.com/kEWcttckPF — Jesús J. Perea (@JesusJPerea) August 18, 2021

Según describen una vez identificados, pasados los controles sanitarios y formulada la solicitud de asilo, estas personas pasarán el tiempo imprescindible en estos espacios, antes de ser trasladadas a recursos del sistema de acogida de protección internacional.

El responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha querido concretar el número exacto de personas que serán evacuadas de Afganistán hasta España. “Es muy difícil, no querría atreverme con ninguna cifra, hay listas con distintos números, no quiero comprometerme, hemos creado una infraestructura para acoger varios centenares”.

La mini ciudad levantada en Torrejón tendría capacidad para unas 800 personas, sin embargo, los problemas de acceso al aeropuerto están haciendo que muchos de los aviones enviados salgan con menos personas de su capacidad y que en algunos casos se esté trasladando a evacuados que no se tenía previsto pero que sí cuentan con la luz verde de otros países.

Este campamento ha sido levantado por la UME y el Ejército del Aire y la primera asistencia será prestada por miembros de la Cruz Roja.