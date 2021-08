Cuando Sánchez decía que era “insoslayable” la comparecencia de Rajoy en el Congreso

El presidente del Gobierno no comparecerá en el Congreso de los Diputados para informar a sus Señorías y a la ciudadanía el alcance de la crisis afgana. Delega en el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares las explicaciones y el Gobierno lo justifica asegurando que Pedro Sánchez “ha dado la cara” liderando y coordinando todo el proceso de evacuación de los colaboradores afganos que se lleva produciendo desde hace una semana y que finalizará el próximo 31 de agosto.

Es hoy precisamente cuando la Diputación Permanente debe votar la comparecencia de Sánchez y sus ministros, a petición del principal partido de la oposición. Desde el Ejecutivo subrayan el liderazgo del Gobierno a nivel europeo en esta crisis y destacan el “éxito” de éste por su “rápida acción”.

Sin embargo, la decisión en esta ocasión, que no es la primera vez, de no comparecer ante la Cámara Baja, choca con la política que ejercía hace cinco años el propio Pedro Sánchez cuando se encontraba en la oposición y el ex presidente Mariano Rajoy era presidente del Gobierno en funciones en el año 2016.

Entonces, el hoy presidente del Gobierno reclamó por carta al entonces presidente Mariano Rajoy su comparecencia en el Congreso para explicar la posición que España iba a adoptar en el Consejo Europeo sobre la política de refugiados para devolver al país asiático a todos los inmigrantes irregulares y refugiados. Según reflejó en ese momento la cita de Rajoy en la Cámara Baja era “insoslayable”. Rajoy actuó como ahora hace Sánchez y dejó en manos del secretario de Estado las explicaciones sobre las relaciones con la Unión Europea. Para el líder socialista no era “admisible” que Rajoy acudiese “al Consejo Europeo a defender una posición que sólo cuenta con el apoyo de su partido. Compromete el margen de actuación del próximo Gobierno y de España”, exigió.

Para Sánchez, que Rajoy no atendiese al Congreso de los Diputados suponía “defender una actuación exenta de todo control y de toda responsabilidad, lo que viola el principio esencial de un régimen parlamentario”. Le pidió que reconsiderase su decisión, porque, si lo hacía “todos habremos ganado y España mantendrá su dignidad como país en el compromiso con los derechos y libertades fundamentales”.

Misma posición que ahora, cinco años después, repite el presidente del Gobierno dejando en manos de su ministro de Exteriores las explicaciones sobre la situación en Afganistán.