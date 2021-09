«Lesmes no dimitirá y ni se lo ha planteado”

Ni peticiones explícitas de «jueces progresistas» ni de algunos partidos políticos, como Podemos, o el sentir más o menos expresados de algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Carlos Lesmes no se ha planteado en ningún momento dimitir de su cargo de presidente del mismo y del Tribunal Supremo. No se lo ha planteado y no lo hará. Permanecerá en su puesto hasta que PSOE y PP lleguen a un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces que tarden.

Así lo consideran vocales del Consejo, quienes aseguran que nunca le han visto con la pretensión de dimitir. «Sí desea, como todos, una renovación lo antes posible, pero de ahí a que dimita, nada de nada. No se lo ha planteado nunca».

Es más, como sostiene algún que otro consejero: «Su dimisión no se contempla bajo ningún concepto, y, además, no solucionaría nada y sí agravaría la situación que vive el CGPJ, el cual debe seguir gestionando todo lo relacionado con la Carrera Judicial». Peno no dimitirá ni Lesmes ni los vocales, aunque algunos «amagan» con ello: «Estamos convencidos de que pese a que algunos vocales –del grupo «progresista»– insinúen sobre la dimisión al final todos continuaremos en nuestros puestos» hasta que tomen posesión los nuevos vocales tras el ansiado acuerdo de renovación. Y ello, se esgrime al respecto, porque «no se puede paralizar una institución bajo ningún concepto, y menos cuando la responsabilidad de la situación es ajena a la misma».

Sobre la citada cuestión de dimisiones, hay algún que otro vocal que «tira» hacia otros ámbitos donde habría que buscar esas responsabilidades: «Lesmes no debe dimitir en ningún caso, pero sí tendrían que hacerlo los políticos que no son capaces de encontrar alguna fórmula que permita renovar de inmediato el CGPJ».

«Oportuno y adecuado»

Por otro lado, el discurso que pronunció ayer Carlos Lesmes en la apertura del año judicial ha merecido el respaldo y apoyo de gran parte de la Carrera Judicial y de la mayoría del propio Consejo General del Poder Judicial. Fue un discurso «oportuno y hasta elegante», «adecuado», que «tocó los temas que interesan a la Carrera Judicial y que los jueces queríamos escuchar» y «de una oportunidad máxima», según señalaron las fuentes jurídicas y del órgano de gobierno de los jueces y magistrados consultados por este periódico al respecto.

De hecho, hay quien incluso lo califica como «el mejor discurso de los ocho que ha pronunciado» en los actos de apertura de año judicial, donde «en apenas media hora abordó los temas que debía y que afectaban tanto a la Carrera como al Consejo.

Así, escoger la reivindicación de la independencia judicial como eje central de su intervención fue «más que importante y adecuado, porque es algo que afecta a todos los jueces».

En este sentido, especificaron que Lesmes tenía la «obligación» de hacer un llamamiento a los dirigentes políticos «y al propio Gobierno» de la necesidad de respetar la independencia de los jueces y de sus resoluciones. «Por eso fue muy necesaria la defensa que hizo del Supremo con la sentencia del “procés”, donde dejó claro que no hubo ningún tipo de “venganza”, sino mera aplicación de la Ley. Era del todo punto necesario hacer un llamamiento para el respeto de las resoluciones por parte de agentes externos y otros poderes».

Al respecto, también ha sido muy valorado el hecho de que Lesmes destacase todo lo relacionado con que los jueces españoles son jueces europeos y que, por tanto, les son de aplicación todos los estándares que ha fijado la Unión Europea respecto a la independencia judicial.

Y respecto a la renovación del Consejo, «hizo también lo que debía: llamar a que los partidos se pongan de acuerdo para una pronta renovación» y poner así fin, como señaló el propio Lesmes en su intervención, a la «insostenible» situación en que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, camino ya de los tres años desde que venció su mandato.

Cuestión distinta es que su mensaje y petición tenga una acogida entre los partidos que deben alcanzar el acuerdo para la renovación.

Al respecto, en el Consejo hay percepciones distintas, que van desde los más optimistas que consideran que «ahora sí» puede haber ese acuerdo, hasta quienes consideran que «todo sigue igual, porque ya pidió ese acuerdo otras veces y hemos visto el resultado».

«Creo que ahora PSOE y PP se pondrán a ello y pactarán una reforma de futuro de elección de los vocales con más participación de los jueces, y eso puede abrir el camino» al acuerdo, aunque sea con una «reforma de mínimos y un pacto con la Ley actual», destaca uno de los vocales del CGPJ.

En cambio, también hay quien tiene sus serias «dudas» de que el mensaje de Lesmes pueda hacer cambiar de posición a PSOE y PP en sus postulados para facilitar el acuerdo. «No lo tengo nada claro, porque el primero que tendría que dar un paso es el partido que sostiene el Gobierno y eso ahora parece difícil», en la dirección de reformar la ley sobre la elección de los vocales judiciales.

Como resume otro vocal, «los políticos, que para eso les pagamos, deben buscar la fórmula y solucionar el problema para que no suceda más en el futuro lo mismo y se repita esta situación».