Escándalo en la Guardia Civil: se repiten los exámenes para el ascenso a cabo al haberse filtrado el contenido de los exámenes

Escándalo en la Guardia Civil. Los exámenes para el ascenso a cabo, a los que se presentaron 400 agentes, tienen que repetirse al haberse detectado que parte de su contenido fue filtrado a algunos aspirantes, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC) que, en cualquier caso, consideran que los procedimientos seguidos no son los adecuados y que dicha filtración no está oficialmente acreditada.

Fuentes oficiales de la Benemérita han informado a este periódico de quer “se ha abierto una investigación para aclarar el tema y se repiten los exámenes de los módulos que están afectados por la supuesta filtración. Son exámenes dentro del curso no para acceso a la escala”

Según un escrito presentado ante la Dirección General por dicha asociación, tras la celebración y comunicación de los resultados del 106 curso de capacitación para el ascenso al empleo de Cabo, por parte de la Jefatura de Enseñanza se ha notificado una nota informativa para el alumnado en la que se dice: “como consecuencia de haber trascendido material didáctico preparatorio de las pruebas de evaluación del 106 curso de capacitación para ascenso a cabo, dado que ello podría haber afectado a los exámenes finales de dicho curso, la Jefatura de Enseñanza ha ordenado que se repitan las pruebas de las siguientes asignaturas: Seguridad Ciudadana II; Derecho Procesal Penal II; Derecho Administrativo Especial II; y Deontología profesional. La (nueva) evaluación tendrá lugar el próximo jueves 14 de octubre”.

Según el escrito presentado por AEGC, el procedimiento utilizado por la Jefatura de Enseñanza carece de cobertura legal ya que, una vez finalizado el 106 Curso de Capacitación para el ascenso al empleo de Cabo y escalafonados los ascendidos a dicho empleo, no puede la Jefatura de Enseñanza volver a realizar ningún examen sin previamente haber anulado la resolución por la cual declaró aptos a los alumnos y se determinó el orden de prelación para el ascenso al empleo de Cabo”.

“Dicha anulación solamente se puede realizar siguiendo el procedimiento de revisión de las disposiciones y actos que se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, agrega.

“En el presente caso, no se ha seguido el procedimiento de revisión de oficio de los actos propios y además entendemos que no procede volver a realizar una nueva evaluación como se pretende ya que ello es contrario a la equidad y a la buena fe de los que realizaron el citado Curso de Capacitación; no está acreditado que haya trascendido material didáctico preparatorio de las pruebas de evaluación; nos han comunicado varios socios de AEGC que ya no disponen del temario para poder repasar las materias que van a ser objeto de un nuevo examen por lo que existe una desigualdad con aquellos que sí que están en posesión de los mismos, ni tampoco está garantizado que las pruebas se realicen de forma igualitaria para todos los participantes ya que se van a realizar con acceso a internet o al temario físico, lo que genera un grave perjuicio y falta de equidad”.

También señalan que “algunos socios han comunicado que el día 14 y 18 de octubre se encuentran disfrutando vacaciones o permisos, así como dichos días tienen planificado actividades relacionadas con su derecho a conciliar su vida laboral y profesional”.