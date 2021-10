La Audiencia Nacional admite la personación de la AVT, PP y VOX en el atropello de Torre Pacheco

El Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha admitida la personación de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo (AVT), PP y Vox en el procedimiento que se sigue por el atropellamiento masivo ocurrido en Torre Pacheco, Murcia, hecho que se investiga como terrorismo.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes jurídicas, el juez ha dictado un auto en el que recuerda que la AVT solicitó su “personación en la causa en calidad de acusación popular, argumentando, entre otras cuestiones, que el pasado 17 de septiembre tuvo lugar un atropello con resultado mortal en la localidad murciana de Torre Pacheco. Como consecuencia del accidente, además del conductor Abdellah Gmara, murió un ciudadano británico y otras dos personas resultaron heridas leves. Se ha tenido conocimiento que los hechos están siendo investigados como un posible delito de terrorismo buscando evidencias de una posible radicalización yihadista del autor del atropello mortal”.

Por su parte, La representación del Partido Popular solicita su personación en la causa en calidad de acusación popular argumentando que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la existencia de unas diligencias previas por un presunto delito de terrorismo yihadista que ha tenido su origen en el citado atropello con vehículo a motor. La representación deVOX solicita su personación en la causa en calidad de acusación popular argumentando haber tenido conocimiento de la investigación respecto del presunto acto terrorista.

“El derecho de los particulares a mostrarse parte en un proceso penal es una manifestación de la participación ciudadana en la Administración de Justicia. Una de las características más acusadas de nuestro sistema procesal penal es que el Ministerio Fiscal no tiene el monopolio de la acción penal, sino que su ejercicio lo tiene compartido tanto con los perjudicados por el delito que pueden personarse como acusación particular, así como con cualquier ciudadano, aunque no sea perjudicado a través de la acción popular”.

“En este caso, visto que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha sido la primera en personarse en autos, se admitirá la personación solicitada, bajo la representación y defensa propuestas. Asimismo, se admitirá la personación del Partido Popular y del Partido Político VOX bajo la misma defensa y representación que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pudiendo ejercer la defensa de forma colegiada por los distintos letrados”.