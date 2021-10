Guardias civiles a ERC: “ustedes son los intolerantes que no respetan la libertad de expresión”

“Las palabras vertidas en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados por la diputada del Grupo Republicano, Montserrat Bassa Coll, dejan de manifiesto quiénes son los intolerantes y quienes son los que respetan y valoran la libertad de expresión”, señala la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) en una nota.

“Mientras los guardias civiles nos mantenemos fieles a nuestra función de servicio al ciudadano en todo momento, en cualquier lugar, sin tener en cuenta en qué Comunidad de España nos encontramos, sin mirar la ideología política o creencia religiosa, en frente nos encontramos con unos representantes políticos, que cobrando de las arcas de España, usan la tribuna del hemiciclo para mostrar su odio y su falta de respeto hacia unos servidores públicos”, agrega.

Subayan que “los guardias civiles no han desembarcado ni han ocupado ninguna tierra. El 1-O los guardias civiles defendieron la legalidad vigente que desde unas formaciones políticas y desde el gobierno autonómico de la Generalitat pretendían violentar. Palabras como “detestar” “asco” “aversión” son una forma de incitar al odio y al vandalismo,”.

Destaca también que las palabras de Bassa contribuyen a “fomentar la tensión que tienen que soportar los guardias destinados en Cataluña. Muchos de ellos arraigados con sus familias en esa tierra donde en los últimos años han sufrido acoso por parte de una parte de la sociedad, identificada con la señora diputada, que entiende que Democracia son sólo sus ideas y las de los que piensan distinto no tienen cabida”.

“AEGC tampoco entiende como estas palabras no han sido contestadas desde el ministerio del Interior y desde el Gobierno, los guardias civiles no somos moneda de cambio en ninguna negociación. Somos servidorfes públicos, no somos “salvajes” como nos ha definido la señora diputada”.

“Señora Bassa Coll los guardias civiles estamos tan orgullosos de pertenecer a esta Institución y del trabajo de servicio público que hacemos que si mañana usted necesita de nuestra ayuda no dudaremos ni un segundo en acudir y le aseguramos que ningún compañero tendrá en cuenta su posición política y su animadversión hacia nosotros. No obstante desde AEGC ya le anunciamos que estudiaremos si sus acusaciones falsas y gratuitas son constitutivas de delito, emprenderemos acciones legales, a pesar de saber que se encontraran con su aforamiento. Otra diferencia entre usted y nosotros. Usted puede insultarnos gratuitamente y nosotros debemos medir las palabras y cercenar nuestra libertad de expresión”, conclñuyenh.