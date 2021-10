Zapatero pide “mantener los grandes acuerdos” con el PP

La apertura del 40º Congreso del PSOE era uno de los platos fuertes del cónclave. Tras años de enfrentamiento y cuitas internas, se materializaba la reconciliación y se escenificaba en una foto de unidad en la que Pedro Sánchez ha estado flanqueado por los ex presidentes y ex secretarios generales del partido. Sobre el escenario, Felipe González, Joaquín Almunia y José Luis Rodríguez Zapatero. De fondo, una imagen en blanco y negro del desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba. El ambiente era de distensión y júbilo. Casi con un tono mitinero. Tanto, que tras la encendida intervención de Rodríguez Zapatero, González conminó a los presentes a “bajar los decibelios”.

Y es que el ex presidente Zapatero tomó la palabra, alabando el “aroma tan positivo, tan emocionante, conmovedor y de futuro”. “Podemos decir con orgullo y dignidad que no es casual que este sea el partido que mas historia tiene en España, que más ha gobernado España, que más votos ha tenido de los españoles y españolas. El PSOE tiene una historia de servicio a España, a la dignidad de España, la mejor historia de todas las fuerzas políticas contemporáneas”, ha dicho. Y en esta vocación de servicio al país está también pasa por llegar a grandes pactos de Estado. El ex presidente se ha referido directamente al ministro de Presidencia, al que ha llamado “Súper Bolaños”, en plena negociación para la renovación de los órganos constitucionales pendientes.

“Ni a España ni al PP le va bien derechizando a la derecha”, ha reconocido y ha pedido que “hagamos lo posible para que esos grandes acuerdos se mantengan, es bueno para España”. “Siempre lo hemos ofrecido cuando estábamos en el Gobierno”, ha señalado Zapatero, que ha recordado que, “en los grandes temas”, como en la lucha contra el terrorismo de la que se cumplen diez años, se necesitaba ese sentido de Estado. Un momento en el que ha tenido un emotivo recuerdo para Pérez Rubalcaba que ha puesto al plenario en pie con una larga ovación.

Por su parte, el ex presidente Felipe González ha criticado, en alusión también al PP, “que algunos que defienden la Constitución se atrevan a defenderla no cumpliéndola”. González ha reflexionado sobre la Constitución como una Carta Magna “no militante” que admite “cualquier tipo de posición ideológica, incluso las que están en contra de la Constitución”. “Lo que me duele es que los que dicen defenderla la irrespeten y no cumplan las mandatos constitucionales. Eso no ha pasado nunca con el PSOE. Nunca se han negado a renovar los órganos constitucionales”, ha destacado.

El ex presidente ha reivindicado el orgullo de pertenecer a la generación del “Régimen del 78″, ese “maravilloso descubrimiento de espabilados ilustres”, ha dicho sobre los que con “torpeza”, pero acierto, acuñaron el concepto y a quienes ha propuesto entregar un “premio”. “Si alguien quiere cambiar la Constitución, que cumpla las reglas del juego para cambiarla”, ha espetado.