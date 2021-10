Podemos dirige una campaña en redes contra el Supremo y Batet tras retirar el escaño a Alberto Rodríguez

El enfado de Podemos contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, es más que evidente después de que ésta acatara la sentencia del Tribunal Supremo para inhabilitar al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez.

La plana mayor de Unidas Podemos ha salido contundentemente en redes sociales a arremeter contra Batet acusándola de “ceder” ante las “presiones de Marchena”. Encabezados por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la mayoría de dirigentes morados han calificado de “prevaricación” la retirada del escaño al diputado canario. La también secretaria general de Podemos, ha acusado al Tribunal Supremo de presionar a la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, para que se lo quitara pese a que “ambos sabían” que esa inhabilitación no es lo que dice la sentencia.

Condenaron a Alberto Rodríguez sin pruebas. Aún así, en la sentencia no figura la retirada del escaño.



Hoy Batet ha cedido a las presiones de Marchena y de la (ultra)derecha política y mediática que pedían sangre y, encima, lo ha hecho aún a riesgo de prevaricar.



Vergüenza. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 22, 2021

La ministra de Igualdad, Irene Montero ha asegurado que la decisión es “un asalto a la democracia. Varios cargos del espacio confederal han tildado de “vergüenza”, “golpe judicial” y “ataque a la democracia” la retirada del acta del diputado, cargando duramente contra el magistrado del alto tribunal, Manuel Marchena.

A su vez, el portavoz de Unida Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha tildado de “vergüenza” que la presidenta del Congreso haya cedido a las “presiones” del presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, y “de la (ultra)derecha política y mediática que pedían sangre”, “aún a riesgo de prevaricar”.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, ha definido el desenlace del caso de Rodríguez como un “nuevo golpe judicial de Marchena a la autonomía parlamentaria y al principio democrático”. “Que PP y Vox hicieran juego sucio lo entendíamos; la decepción es que el PSOE no haya estado a la altura”, ha reprochado. La coportavoz de la formación morada, Isa Serra, ha calificado de “muy grave” que Batet ceda “a las presiones del Poder Judicial”. “El Supremo interviniendo el Congreso y arrebatándole representantes a la ciudadanía. Esto no es contra Alberto o contra UP, es contra la democracia y nos jugamos demasiado”, ha proclamado.

La campaña en redes

Pero el partido ha ido más allá y ha lanzado una campaña en redes sociales bajo el hasthag #JuecesContralaDemocracia, en el que lanzan de manera compulsiva mensajes contra el Tribunal Supremo. Según el equipo morado, a Rodríguez se le retira el escaño “sin pruebas, sin testigos, sin vergüenza”.

Campaña de Podemos FOTO: Podemos

“El Supremo presidido por Marchena con la complicidad de Meritxell Batet han conseguido lo que no se atrevían a dejar claro en la sentencia: privar a Alberto Rodríguez de ejercer como diputado y representar a la gente trabajadora de nuestro país desde el Congreso”. Para los morados, “pierde la democracia, avanza la ultraderecha. Y todo para que la justicia española vuelva a hacer el ridículo frente a los tribunales europeos y de derechos humanos”. Cargan contra la “derecha judicial” porque “sienta un precedente contra el derecho a la protesta y una advertencia hacia la gente comprometida con su pueblo: si os metéis en política, vamos a por vosotros”.

Hasta desde la cuenta oficial del partido han lanzado la misma campaña en redes. “Pierde la democracia, avanza la ultraderecha”, dicen.