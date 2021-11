Marian Rojas: “La intoxicación de cortisol puede llevar a tomar malas decisiones”

España

Cuando era niña, acompañó a su madre, a la Bolsa, donde trabajaba y ella, en vez de interesarse por los electrocardiogramas bursátiles le preguntó a un señor: “¿Está triste?, ¿le pasa algo?” Su padre, Rojas Marco, le inculcó que la psiquiatría era una rama de la amistad; “el cuarto de máquinas” donde ayudar en lo que no funciona e intentar sacar el máximo partido a una vida.

En “Encuentra tu persona vitamina” (Planeta), uno de los libros más vendidos, trata de familiarizarnos con el cortisol y la oxitocina y divulgar lo que atañe a la neurociencia. “En el siglo XXI no puede ser que no haya más conciencia de lo que a uno le pasa. Por definición, el ser humano está expuesto a muchísima exigencia y se va a romper”.

Apuesta porque las emociones y la mente sean una asignatura que se imparta en los colegios. Dice que bastan 8 segundos de un abrazo para recargarse de oxitocina y que “muchas crisis de pareja no son tal sino crisis personales de uno de los dos”.

¿Da vergüenza admitir que se ha tocado fondo?

La pandemia ha eliminado el estigma que tenía la salud mental. Antes, hablar de ello daba vértigo. Sin embargo, si alguien ahora reconoce que está yendo al psiquiatra ya no se te juzga tan duramente, se entiende que hay algo que te ha podido suceder.

Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanente

¿El exceso de cortisol nos puede llevar a tomar malas decisiones?

Totalmente. Cuando una persona se intoxica de cortisol, quien toma las riendas de tu mente es la amígdala, relacionada con el centro del miedo. Y la corteza prefrontal es la zona que se dedica a darse cuenta de lo que está bien o mal, a profundizar... Esa zona se desactiva y respondes en base a tus impulsos, a tu esencia, a lo que eres tú, sin pensar. Son instintos de supervivencia y ahí es donde nace la agresividad, cosas que no son tan elaboradas mentalmente y por ello nos lleva a tomar decisiones basadas en impulsos y no en un buen razonamiento.

¿Cómo sabe uno que está intoxicado de cortisol?

Lo mejor es observar los síntomas físicos: caída de pelo, te tiembla el párpado, el aparato intestinal te está cambiando: gases, helico bacter, SIBO; herpes de repetición, infecciones de repetición, contracturas musculares. A nivel psicológico, lo primero es irritabilidad. Lo que no te ponía nervioso, ahora sí. El problema del sueño, descansas peor, fallos de memoria, fallos de atención, problemas de concentración.... y, a la larga, ataques de ansiedad y depresión. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanente.

¿Uno puede estar deprimido sin saberlo?

¡Qué gran pregunta! Uno puede estar deprimido sin ser consciente de ello. Uno puede estar metido en la rueda de la vida, como el hámster: te levantas, vas, vienes, las mismas cosas y no eres consciente que estás completamente apagado emocionalmente. Quizá no es esa depresión en la que dices: me quiero morir o quitar de en medio, pero es un estado de tristeza en la que has perdido la ilusión por disfrutar de las cosas, en la que has dejado de conectar con lo bueno que tiene cada día, en el que tienes un estado de irritabilidad constante. No eres consciente de todo ello y piensas que es lo normal.

Le diría al CEO de Tinder que solamente tres conversaciones a la vez

¿Y si el cortisol está en el trabajo?

Defiendo que no hay personas tóxicas, si no que nos intoxican y que, por su forma de ser, son personas que tienden a alterarnos. Y entonces, al alterarnos, activan nuestro estado de alerta. Lo primero es entender qué efecto produce y, cuando uno lo tiene diseccionado, hay que intentar saber por qué. No hay una persona que de repente digas: “me produce cortisol”, sino que algo sucedió. Cuando yo me comprendo, me siento aliviada y, cuando no me comprendo, soy esclavo de lo que me va sucediendo, y sufro mucho.

No es tóxica una persona que ves una vez al año, sino que es alguien muy cercano. En consulta he visto muchos casos en los que se activan mecanismos de alerta cuando vemos patrones repetidos de alguien que nos ha hecho sufrir.

¿Una persona intoxicada de cortisol puede ser vitamina?

Todo el mundo puede ser vitamina y cortisol para uno y para otros. No somos vitamina para todo el mundo, ni tampoco cortisol. Hay personas que están intoxicadas de cortisol y, de repente, conectan con alguien con mucho humor. Aunque, en general la gente que está intoxicada de cortisol tiende a alejar a las personas de su entorno porque generas tensión en los que te rodean, aunque no siempre sucede así.

Reprocesamiento por medio de movimientos oculares

¿Cuándo sabe una persona que necesita desbloquear un trauma con la técnica del EMDR?

Yo descubrí esta técnica en Camboya. Una niña a la que habían sacado de un prostíbulo estaba totalmente bloqueada y no podía hablar, lloraba sin parar, tenía ataques de ansiedad, no sabía cómo tratarla, me parecía una cosa terrible. Un día, un psicólogo de los que estaban en la ONG donde yo trabajaba, le iba a hacer una técnica que se llama EMDR y me dediqué a observar. Con ello, la niña alcanzó un estado de calma que yo no podía entender. Es algo que se ha utilizado muchísimo en el 11-S, es una de las mejores técnicas para estrés postraumático.

¿En qué consiste?

Lo que subyace es como si nosotros tuviéramos un archivo en nuestro cerebro, que es el hipocampo donde vamos recordando todo lo que nos pasa y, ese hipocampo tiene una conexión directa con la amígdala que es el centro de gestión emocional. Ahí nace la ansiedad, la tensión... Si voy un día por París, el hipocampo archiva París y la amígdala dice París es un sitio agradable. Pero si me atracan, el archivo París se queda dañado. Lo que hace el EMDR es archivar ese recuerdo para que deje de generar ese impulso de ansiedad a la amígdala.

Si en casa la gente no se da un beso al despedirse, tú asimilas como normal que esa muestra de afecto no existe

Formas de querer

¿Queremos como nos quisieron o como vimos que se querían nuestros padres?

Es una mezcla, amamos como nos amaron y como vimos que se amaban. Hay tres opciones: ¿tendemos a repetir los patrones de nuestra infancia o nos vamos al campo contrario? Yo suelo decir que cuando eres pequeño, lo que vives en casa lo asimilas como conocido y lo conocido como normal. Si en casa la gente no se da un beso al despedirse, tú asimilas como normal que esa muestra de afecto no existe. Puede ser que te vayas en sentido contrario por rebote, que te quedes en lo mismo, porque no eres consciente, que busques sanar esas heridas o te vayas al punto contrario para no sufrir y alcanzar la mejor relación posible.

¿Qué le diría al CEO de Tinder?

Le diría que solamente tres conversaciones a la vez. El cerebro humano siempre piensa que puede haber otra solución, que puede haber otra posibilidad. Si vas a una tienda y te dicen que hay 20 pabellones más de ropa y te tienes que quedar con uno, vas cogiendo uno, luego lo dejas, luego te decides por otro; pero no te decides de forma particular. Eso genera que haya “ghosting”, que la gente desaparece, no tratas bien a las personas con las que hablas, que sean relaciones de usar y tirar... Además, me parece que a mucha gente le merma la autoestima.

Desde el punto de vista científico, ¿se ha planteado cuál es el sentido de la vida?

Claro, de hecho creo que la felicidad depende del sentido que le damos cada uno a la vida. Los japoneses lo denominan “ikigai” que es ese sentido vital. Cuando tu vida no tiene un sentido, sustituyes el sentido de la vida por sensaciones: masajes, alcohol, redes sociales, sexualidad, videojuegos... Cosas que no tiene por qué ser malas pero que te pueden hacer mucho daño cuando sustituyen el verdadero sentido de tu vida y yo recomiendo mucho a las personas que lo busquen el para qué estoy aquí. Sin sentido, estamos desorientados y somos esclavos de impulsos y sensaciones.

¿Cuál es el suyo?

Mi sentido de la vida es querer a los demás. Yo quiero muchísimo a mi familia, un poco desproporcionadamente, quizá. Intento entregarme a todas las personas de mi entorno de la mejor manera posible, miro la vida desde un punto de vista 3D o 4D. Hay que alcanzarlo con equilibrio interior y, para encontrar un sentido por la vida, hay que parar.

La soledad, el problema del S. XXI

Después de la pandemia, ¿la soledad ha sido un gran problema?

Fuera del virus, será la gran pandemia del s.XXI. Antes asimilábamos soledad con gente mayor, viuda, en residencias... Pero a día de hoy, la soledad está presente en todos los estratos de la sociedad: ricos y pobres, jóvenes, mayores. De hecho, el gran pico de soledad está en los jóvenes y buscan chispazos de dopamina. Las redes son esos chispazos emocionales. El dolor social, de sentirse solo o humillado duele en el mismo sitio que el dolor físico: en la corteza cingular del cerebro y esto se entiende y hace darse cuenta que el dolor social o la soledad puede enfermar y está súper estudiado para algunas enfermedades inflamativas porque la persona que se siente sola está en alerta y no disfruta de la vida.

La persona que se siente sola está en alerta y no disfruta de la vida

Todos los políticos hablan de la salud mental. ¿Se han dado cuenta ahora?

Los psiquiatras y psicólogos llevaban mucho tiempo alertando del problema tan importante que existe hoy en día. Creo que muchos hoy en día de ellos han sufrido algo en su familia tanto personal o familiarmente y se han dado cuenta de que es un problema muy serio del que hay que buscar prevención, tratamientos y recursos.

