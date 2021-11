El PSOE contralará si sus diputados se saltan la disciplina de voto con Arnaldo

La telenovela de la renovación de los órganos constitucionales pendientes sigue generando nuevos capítulos. A la espera de conocer esta tarde los resultados de la votación telemática, que se ha cerrado a las 13:00 horas y que se suponía “secreta”, la confidencialidad de la misma ha quedado comprometida por el procedimiento que ha impuesto la dirección del Partido Socialista.

La formación ha remitido unas instrucciones a sus diputados en las que piden que trasladen con carácter posterior a la votación el comprobante de haberlo hecho. Deberán hacerlo por duplicado: primero a su asistente, para que, posteriormente, este valide a su vez con la portavoz adjunta del grupo, Belén Fernández, que se ha emitido correctamente.

Aunque se trata del mecanismo de control habitual que procede en las votaciones telemáticas, lo cierto es que al tratarse de una votación secreta, se pervierte el sentido de la misma y quedarían al descubierto los eventuales votos díscolos o a aquellos diputados que decidan romper la disciplina de voto. Algo, que podría desincentivar este ejercicio de rebeldía que ya se ha producido en las filas de Podemos, donde también existe un profundo malestar.

Así, no solo se sabrá si ha votado, sino también el sentido del voto de cada diputado socialista, que en este caso consiste en escribir los nombres de los candidatos a Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas y, especialmente al Tribunal Constitucional, donde el perfil de Enrique Arnaldo está generando un profundo malestar en las filas socialistas.

Hecha la ley, hecha la trampa. Porque del PDF que se genera una vez completada la votación, si el control se quiere limitar a la participación en la votación, bastaría con remitir solo este resultado y ocultar el contenido del mismo. De este modo, no habría opción de sanción posible, porque si varios operan de la misma manera, no se podría comprobar a quienes corresponderían los eventuales votos díscolos.

No obstante, en la dirección socialista mantienen que la votación no corre peligro, aunque no se atreven a descartar que exista una ruptura en la disciplina de voto. Al malestar le puso voz el diputado Odón Elorza que, no obstante, dio a entender que votaría con “una pinza en la nariz”, por lo que se presupone que avalaría la estrategia del PSOE, que consiste en avalar el pacto con el PP para salvaguardar este y otros futuros acuerdos, que se esperan materializar en el desbloqueo final del Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, el diputado vasco confirmó a través de su cuenta de Twitter que finalmente y tras reunirse con la dirección de su partido había optado por votar en conciencia y oponerse al nombramiento de Arnaldo, con quien se mostró muy beligerante durante la comisión de nombramientos que tenía que avalar su idoneidad.