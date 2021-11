Una diputada de Podemos rompe la disciplina de voto en la elección de Arnaldo

La tensión en el grupo parlamentario confederal respecto a la votación para la elección de los candidatos para la renovación del Tribunal Constitucional era patente desde ayer. Un malestar que se trasladaba también a las filas socialistas. Ambos partidos, que conforman el Gobierno de coalición, confirmaban sus reticencias para avalar al candidato elegido por el PP, Enrique Arnaldo, como cargo para el órgano constitucional. Todo un test de estrés para los grupos de izquierda que asumían, con los nombres de los candidatos propuestos por el PP, el coste político y el desgaste para sus partidos, después de ser estos grupos los más críticos con los nombramientos.

Este miércoles dos diputadas -la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, y la diputada canaria Meri Pita- aseguraban que era “inasumible”, “el precio a pagar en términos políticos de regeneración democrática y sociales, de construcción de ciudadanía”. Ante esta advertencia, desde Unidas Podemos han garantizado hoy que contaban, al menos, con el voto a favor ya de una de las dos diputadas “díscolas”. La consigna en el partido morado es de acabar con el bloqueo de los órganos constitucionales así como no ofrecer la oportunidad al PP para que carguen contra ellos por negarse a renovar las instituciones.

Sin embargo, según ha desvelado La Sexta, una diputada de Podemos ya habría votado en contra. De hecho, desde el grupo confederal morado, la diputada Meri Pita, aseguraba esta mañana en los pasillos del Congreso de los Diputados que había “votado en conciencia”, mientras que Elizo, ha asegurado en Twitter que ella sigue “creyendo que bastan pequeños gestos de coherencia, aislados actos de dignidad, para provocar grandes cambios, señalar que la democracia es posible y mostrar que el mundo puede ser mejor”. Dos actuaciones que confirman la posición en contra de estas diputadas. Mientras, el grupo parlamentario, niega todavía la mayor, asegurando que si bien han votado los 34 diputados de Podemos, “la votación es secreta”.

La votación, que finaliza a medio día, no corre -aún así- peligro alguno. Solo la mayoría de PP y de PSOE garantiza la votación. Además, en el partido morado no esperan más votos en contra de diputados “díscolos”, por lo que la votación saldrá adelante con más de 240 votos a favor. Si bien los morados han desgranado públicamente sus críticas al candidato del PP para el Tribunal Constitucional -asegurando que votarán “con la nariz tapada”- la opinión en el cuartel general morado es la de asumir la trágala que supone el apoyo a Enrique Arnaldo, con el fin de no torpedear la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como ya desveló este jueves este diario.