Casado propone una ampliación de la OTAN, con Japón o Australia

El líder del PP, Pablo Casado ha mantenido un diálogo con la premio Pulitzer y periodista The Atlantic, Anne Applebaum, bajo el título “Creemos un futuro en libertad” organizado por la Fundación Concordia que preside Adolfo Suárez Illana.

La escritora de “El ocaso de la democracia: el fracaso de la polílica y las amistades peligrosas” ha escrito también sobre el populismo y conservadurismo de algunos partidos de derecha. Por ello, fue preguntada directamente durante el coloquio por la aparición de por partidos como Vox, o el partido de Le Pen al tiempo que reflexionaron sobre el por qué ha ocurrido este fenómeno en el resto de países.

Anna indicó que estudió lo que ocurría en América, Reino Unido o Polonia y se dio cuenta entoces de que había “similitudes”. Es una combinación “rara”, apuntó. Dijo que la experiencia que percibió es cómo, el hecho de haber ganado la guerra fría y haber tenido éxito fue lo que impulsó a que hubiera más “radicalismo”. “Como si a todos les gustara estar a la vanguardia”.

La periodista premio Pulitzer afirmó que hubo polacos y otros en Reino Unidos que estaban “aburridos” de gobernar solo como “centro derecha” y por ello “reivindicaban nuevos auges”, impulsados por una “desilusión con el estatus quo”. Encontrar una respuesta para eso “no es nada fácil”, porque, advirtió de que trae consigo un enfado que además se gestiona y se mueve a través de las redes sociales. “Para todos los partidos representa un desafío” y, se preguntó, cómo convencer a toda esa gente de que lo importante es la economía mientras se difunden estos argumentos culturales dominantes en este momento.

El líder del PP también apuntó que los “populismos surgidos en la extrema derecha y en la izquierda” provienen de una crisis económica donde, a diferencia a otras revoluciones, no era una cuestión de clase, no era porque no pudieran acceder a un subsidio sino porque tenían un “colapso de expectativas”, de sueños que no podrían cumplir. Esa frustración, dijo Casado, “fue aprovechada por movimientos antisistema y populistas” donde, reconoció, que “los partidos moderados y centristas no supimos contrarrestar” dando respuestas fáciles a los problemas. “La vacuna contra el populismo no es más populismo”.

Casado apuntó que no es que los populistas vayan contra las leyes directamente sino que “entran como un gusano en la nuez. Se meten de manera democrática y luego vacían todo su elemento. Atacan al Poder Judicial, luego a la institucionalidad y reescriben constituciones en base al asamblearismo”. El presidente de los populares subrayó que todo ello deviene en el “identitarismo” de manera que no se habla de clases, sino que es un problema de “identidad de la orientación sexual, de raza, de ideología, de religión” que conduce a que las mayorías se sientan infrarrepresentadas. “Las mayorías que no se sienten representadas con un discurso identitario hace a los populistas representar a esa mayoría que no se siente en parte del sistema como una forma de perpetuarse en el poder”.

¿Cómo combatir la arrogancia de la izquierda? Casado dijo que, si nos basamos en los autores clásicos del liberalismo, la economía liberal, la nación, en nuestro caso una nación europea y si añadimos un valor cristiano demócrata como es la defensa del sistema del bienestar tenemos

“En el momento que defendamos esos valores y consigamos declinarnos en cosas concretas. No es una cuestión de derecha o izquierda, sino confiar en las personas, en el Estado de derecho, en el esfuerzo, la capacidad frente a la mediocridad; donde la persona sea el centro de todo”. “La izquierda ha sido muy eficaz en la comunicación, la cultura y la educación” y, con ello, en las redes sociales y las “fake news”; en la post verdad. “La mentira, el cliché no tiene un colador donde un periodista, médico, político, profesor no pueden tamizarlo” por ello instó a enarbolar las ideas y llevarlas al día a día para que “fuera de cualquier antiojera partidista las pueda ver”.

Por su parte, Anna aseguró que “la democracia siempre está en riesgo” y subrayó que existe el reto de la guerra cibernético, la desinformación y que debemos preguntarnos cómo gestionarlo. Dijo que necesitamos una estrategia para el gestionar las nuevas amenazas del mundo autocrático. También para combatir la “cleptocracia” que provienen de China, Rusia, Venezuela, Cuba, Irán... y que son formas de comprar influencias para corromper el resto del mundo. ¿Cuál es nuestra reacción a ello?, se preguntó. “No se trata de volver a la guerra fría, ¿pero cómo vamos a poner fin al auge de la autocracia y evitar que corrompan a nuestros políticos?”

Reforzar la OTAN

El líder del PP se preguntó qué va a hacer Europa y propuso una ampliación de la OTAN para que sea una alianza de defensa no solo en el concepto geográfico del atlántico sino de principios de libertad occidentales: para mí Japón, o Australia podrían estar en ella. “La OTAN se tiene que reforzar”, dijo. Destacó que el papel Atlántico de España hay que recuperarlo. “Nuestros principios de igualdad de las mujeres, de prosperidad, de las libertades son mejores que las dictaduras, que las teocracias... Reforcémoslo”, subrayó.