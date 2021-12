Los Pérez Maura planearon involucrar a Felipe González en el caso de corrupción de Guatemala

Los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura, cuyos negocios en Guatemala está siendo investigados en la Audiencia Nacional, planearon involucrar al expresidente del Gobierno Felipe González en su caso cuando las operaciones se torcieron a partir de 2016. Uno de sus socios había sido detenido en el país y ellos acusados de pagos de 30 millones de euros en comisiones para la adjudicación de un puerto millonario, así que buscaron hablar con González para que éste ayudara con sus influencias.

Así se desprende del último informe incorporado a esta pieza número 4 del caso Tándem. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha analizado las conversaciones telefónicas del abogado Enrique Maestre, que está imputado en la causa. A lo largo de más de 800 páginas se revelan maniobras de los hermanos para intentar frenar su extradición, así como para callar a uno de los directivos de sus empresas, el “hippy”, (Juan José Suárez Messeguer).

“El del pelo blanco está on board [a bordo]”, dice el asesor Armando Mateo a Maestre en julio de 2017. Hasta ese momento, el reguero de mensajes de días anteriores muestra cómo intentaron acercarse a González, a quien la Policía ha identificado que apodaban como “Pelo blanco” y también se referían a él como “F”.

Ya en junio de ese año, Armando Mateo comentaba una llamada del “ratón” (Ángel Pérez Maura) “para pelo blanco”. En las comunicaciones con Maestre indica el gran valor que tendría incorporar al expresidente socialista en sus movimientos: “Pero F es nuestro gran asset [gran activo] para los próximos meses. Tenemos que manejarlo con mucha astucia papito. Hay que convencerlo como sea y llevarlo a NY”. Unos días después escribe que “F está dándole vueltas a cómo hacer el enlace” y que ha pedido “un par de días para pensar”. Algo que ve “muy positivo por varias razones”: “la primera porque parece que presupone que acepta el issue [asunto]”.

Doce días más tarde, Armando Mateo informa de que González está “on board” a lo que el abogado Maeste pregunta precio. “El que nosotros le queramos dar”, responde. El objetivo, según los investigadores, era que el expresidente intercediera para que el “hippy” fuera puesto en libertad. Algo que tenía muy preocupado a los hermanos empresarios. (Maestre: “Estate tranquilo aunque sé que es difícil esta partida la vamos a ganar”/ Pérez Maura: “nunca he perdido la esperanza pero lo del hippy me afecta”).

En esta línea, la Audiencia Nacional tiene ya en su poder una comisión rogatoria que acredita que los empresarios pagaron a la esposa del “hippy” un millón de euros como “justa indemnización”, mientras estaba en la cárcel. Lo hicieron a través de una sociedad en Bulgaria que abrieron únicamente para este fin, como informó este periódico. Ahora en este nuevo informe aflora cómo se gestó este proceso. Enrique Maeste escribe en abril de 2018: “Larguísima reunión desde las 11 hasta las 14 [..], han aceptado Bulgaria”. El 4 de junio de ese mismo año, Ángel Pérez Maura hizo el primer ingreso de 500.000 dólares.

Cabe recordar que los hermanos empresarios están siendo investigados también por haber contratado al comisario José Manuel Villarejo para evitar su extradición. Los investigadores de la Audiencia Nacional calculan que éste habría facturado unos 7,4 millones de euros en orden de evitar la entrega a Guatemala que reclamaba a los Pérez Maura por haber pagado comisiones a altas autoridades del país así como al presidente entonces Otto Pérez Molina y la vicepresidenta. El juez tiene muy atada la parte relacionada con el cohecho nacional, pero el país guatemalteco no contesta a una comisión rogatoria con numerosos datos que han pedido, así que sobre la mesa está dividir el caso en dos.

Ayuda al exjuez Garzón

En estas comunicaciones conocidas ahora también se desvela los contactos que tuvieron con “el mago”, apodo que utilizaron para el exjuez Baltasar Garzón. Es en esta pieza, conocida como “pit” en la constan de hecho los audios tanto de Garzón como de la Fiscal General del Estado Dolores Delgado en sus conversaciones con Villarejo.

“Coordina la info con el señor que come mañana con el Rey Mago. No quiero que por exceso de protagonismo de los DOS comensales de mañana se complique lo que estáis trabajando muy bien. ok?”, escribe Ángel Pérez Maura en febrero de 2017. Unos meses después dice: “Me gustaría vernos el lunes por la mañana para que me contéis y nosotros os contaremos el acuerdo en el tema del Mago”.