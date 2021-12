El Gobierno, al choque contra Casado: “No le reconocen ni sus votantes”

El choque entre el Gobierno y el principal partido de la oposición se recrudece. El miércoles en Moncloa mostraban su sorpresa por el tono de Pablo Casado, durante la sesión de control al Gobierno, en la que le espetó al presidente: “¿Qué coño tiene que pasar en España para que asuma alguna responsabilidad?”. Consideraron, entonces, que su tono obedecía a “las tensiones internas” dentro del PP y a la necesidad de competir con Díaz Ayuso. Ahora, sin embargo, el Ejecutivo ha dado un paso más en su estrategia de confrontación con el líder de la oposición y le devuelve los ataques.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha mostrado muy dura hoy desde la mesa del Consejo de Ministros asegurando que “estamos viendo un PP y un Casado que no reconocerán ni los propios votantes del PP”. “Me gustaría lanzar un llamamiento al sosiego a la buena política, al entendimiento y a escucharnos, que es lo que nos demandan los ciudadanos”, ha dicho, para lanzar un nuevo dardo al líder de los populares.

“Aunque Casado piense que todo vale y que todo suma, no es así. La oposición que está llevando el PP resta, resta a España y a la normalidad democrática. No lo podemos compartir. Hay muchas maneras de criticar a este Gobierno, pero el señor Casado no está representando ni a sus propios votantes”, ha destacado.

Cuestionada por la dureza en sus dardos al líder del PP, Rodríguez se ha defendido, asegurando que “como miembro del Gobierno siempre esperamos más del principal partido de la oposición que de otros partidos que están en la oposición. Hasta que llegó Casado había más sentido de Estado y responsabilidad en el principal partido de la oposición, algo que ahora se echa de menos”; ha criticado.

No es la única referencia que se ha lanzado hoy a Casado desde la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también aprovechó su mensaje institucional para anunciar los relevos en el Gabinete para dejarle un recado. “Entre todos debemos dignificar y fortalecer las instituciones, con buena educación y seriedad y con responsabilidad en el desarrollo de la representación que ostentamos al frente de las distintas instituciones”, le ha recordado Sánchez al líder de la oposición.

CGPJ como telón de fondo

Este clima de enfrentamiento entre Gobierno y PP se produce, además, en plena negociación para la renovación del CGPJ. Una negociación que se esperaba poder desbloquear antes de Navidad, pero que está totalmente bloqueada. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que lleva estas conversaciones ha valorado que una cosa es “el debate político”, algo normal en una democracia con pluralismo político, y existe otra “institucional”, en la que Casado se ha instalado en el “incumplimiento de la Constitución”. “Hay un partido que bloquea e incumple la Constitución”, ha recordado Bolaños, mostrando su disposición a seguir trabajando “para normalizar el órgano de gobierno de los jueces y renovar a las personas que lo forman”. “Vamos tres años tarde”, ha zanjado.

“Ir contra Calviño es pinchar en hueso”

En Moncloa se muestran, además, especialmente molestos por la estrategia del PP de las últimas horas de ir contra la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calvino, que ha pasado de ser uno de los referentes dentro del Gobierno a blanco de las críticas del principal partido de la oposición, que en las últimas horas han llegado a calificarla de “feminista de pandereta”. En el Gobierno se muestran taxativos sobre esta actitud y advierten de que “ir contra Calviño es pinchar en hueso”.