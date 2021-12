Casado, a Sánchez: “¿Qué coño tiene que pasar en España para que asuma alguna responsabilidad?”

La sesión de control al Gobierno, a la que asiste el presidente tras un mes de ausencia, ha estado marcada por el tono bronco que ya viene caracterizando este tipo de citas de los miércoles. En su habitual rifirrafe, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado, han protagonizado un tenso cara cara.

Tras una intensa batería de preguntas del líder del PP, el jefe del Ejecutivo se limitaba a responder con un despectivo “pero, ¿cuántos cafés lleva usted ya?” para sortear la interpelación por la inacción del Ejecutivo en Cataluña. En un segundo turno, Casado ha ido más allá espetando al presidente, como cierre de su intervención: ¿Qué coño tiene que pasar en España para que asuma alguna responsabilidad?”

La frase de Casado no es de su propia cosecha, se remite a una expresión que ya pronunció el propio Sánchez en 2015 cuando era líder de la oposición y visitó las riadas del Ebro. Una circunstancia que está ahora de nuevo de actualidad y que desde el PP han recordado al presidente del Gobierno.

Sino se le ha caído la cara de vergüenza ya tampoco se le caerá cuando vea este vídeo pic.twitter.com/Agy49GXxDy — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) December 13, 2021

Arrancaba la sesión con una batería de preguntas de Casado que tras dar la bienvenida al presidente, “un mes después”, le ha dicho que “acabará rindiendo cuentas ante la Justicia por ocultar una pandemia y contagiar a miles de de españoles”, en relación con las palabras de la vice presidenta segunda, Yolanda Díaz, para después proponerle, de nuevo una ley de pandemias.

Le ha recordado que “hoy se va a llegar al precio máximo del precio de la luz, ¿Por qué no suprime el impuesto de generación de la luz’” Y ha finalizado refiriéndose al acoso del pequeño de Canet, “no entiendo cómo deja abandonado a un niño de 5 años que quiere estudiar en español. ¿Por qué no hace cumplir la sentencia del Supremo? Si no lo hace, le denunciaremos por desobediencia?

Ha sido después cuando, ante silencio de Sánchez, que no ha respondido a ninguna de sus preguntas y en especial ante la inacción del Ejecutivo ante lo abusos que está sufriendo el menos de Canet, Casado ha espetado: ¿Qué coño tiene que pasar en España para que asuma alguna responsabilidad?” “Tanta chorrada de niñes, de guerra de juguetes y de bollos, le quita a los niños su derecho a la educación”, ha añadido.

Sánchez apela a la estabilidad

Por su parte, el presidente ha criticado el tono de Casado. “Yo le respeto frente a toda la crispación, los insultos e insidias que profiere usted en estas Cortes”, le ha dado por toda respuesta a sus preguntas y se ha remitido a la que estaba originalmente prevista en el orden del día, sobre la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación (DEN). El presidente ha confirmado, como ya hicieran desde el Gobierno esta semana, que se celebrará en los próximos meses y ha presumido de que “este es un gobierno que rinde cuentas ante el Parlamento.

Para ello, el jefe del Ejecutivo ha tirado de números y ha recordado que ha comparecido en 13 ocasiones en el Congreso y dos más en el Senado y ha respondido a 158 preguntas en sesiones de control en los 24 meses de legislatura. Sin embargo, Sánchez no se ha sometido todavía a un DEN y se ha excusado en que “el año 2019 hubo un bloqueo parlamentario y se tuvieron que repetir las elecciones. Y en 2020 una pandemia”. En Moncloa defienden que, durante este tiempo de alerta sanitaria, las comparecencias del Ejecutivo y de Sánchez fueron continuas.

Ahora, superada la excepcionalidad, “es bueno que se recupere la normalidad democrática y eso es lo que vamos a hacer”, ha dicho el presidente. “Es bueno para España recuperar la normalidad democrática. Superar la pandemia y recuperar la economía, esto implica legislatura de cuatro años, Presupuestos en tiempo y forma. Lo vamos a hacer”, ha señalado, volviendo a despejar las dudas de aquellos que apuntan a un adelanto electoral. En el Gobierno fían la buena marcha de la economía a la estabilidad y creen que un ciclo electoral anticipado la pondría en riesgo.

“Insumisión” por el CGPJ

Sánchez ha vuelto a recuperar hoy una de sus peticiones habituales al PP, pidiendo que “cumpla con sus responsabilidades constitucionales” y “acabe con el bloqueo del CGPJ”. Las apelaciones del presidente del Gobierno al líder de la oposición son un buen termómetro del estado de las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Durante las semanas en las que se avanzaba, el jefe del Ejecutivo asumió un perfil bajo en este sentido y no hizo críticas a los populares por el “bloqueo”. Sin embargo, ahora que se han vuelto a estancar los contactos, Sánchez ha recuperado las críticas por la “insumisión constitucional” al principal partido de la oposición.