Moncloa, sobre la vuelta de Don Juan Carlos: «Zarzuela no nos ha informado de nada»

La resolución del horizonte judicial de Don Juan Carlos, tras el archivo judicial en Suiza y el idéntico destino que se augura a la parte que investiga Hacienda y la Fiscalía del Supremo, sientan las bases para el futuro regreso del que fuera jefe del Estado a España. En Moncloa no ocultan su incomodidad con esta cuestión, pero se resignan a «respetar» y «aceptar» la decisión que tome la Casa Real, en quien descargan toda la responsabilidad de los movimientos del ex monarca. Hasta ahora, desde el Gobierno se censuraba la vuelta del emérito porque «las circunstancias que habían motivado su marcha no se habían resuelto».

Una vez que se avance en esa resolución, parece que el destino de Don Juan Carlos no está en manos de Moncloa, si nos atenemos a lo que trasladan desde el Gobierno. Sin embargo, en agosto de 2020 se transmitió que la operación de Estado para que se marchara fue coordinada por Zarzuela junto con la parte socialista del Gobierno. En concreto, al menos se produjo un encuentro entre la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el jefe de la Casa de su Majestad el Rey, Jaime Alfonsín. Sin embargo, ahora, fuentes gubernamentales rebajan al máximo su participación en esta maniobra y señalan que se limitaron a informarles «unos días antes».

Las citadas fuentes aseguran que, a pesar de los rumores e informaciones publicadas sobre un inminente regreso, desde Zarzuela «no nos han informado de nada». Un desconocimiento que contrasta con la «relación institucional de absoluta lealtad y coordinación» que desde el Gobierno presumen mantener con la Casa Real. Esta cooperación se ha visto en numerosas ocasiones, en las que el Ejecutivo y el propio Pedro Sánchez se han afanado en establecer un cortafuegos en torno a la figura de Felipe VI y la institución monárquica para evitar que las polémicas de su padre le acaben afectando. La última es que el PSOE se opondrá a que Bárbara Rey comparezca en el Senado para explicar si cobró por guardar silencio tras su relación con Don Juan Carlos.

«Debe dar explicaciones»

La protección del Gobierno al Rey no es extensible a su predecesor. Desde hace meses, conscientes del desgaste que lleva aparejada su figura, el presidente ha recrudecido el tono para referirse a las «informaciones perturbadoras» que rodean al que fuera jefe del Estado. En concreto, Sánchez ha ido más allá y ha defendido en numerosas ocasiones, la última el jueves desde Bruselas, que el «rey emérito debe dar explicaciones». Una necesidad de rendir cuentas que no se extingue, para el Gobierno, en paralelo a sus responsabilidades judiciales. La cuestión trasciende el ámbito legal y afecta a la imagen y la credibilidad de las instituciones.

El propio presidente confirmó desde Bruselas que la Casa Real no se había puesto en contacto con la Moncloa. «No he consultado ni me han consultado», destacó. «La ministra portavoz se ha referido a la cuestión cuando le han preguntado y ha recordado que el Gobierno y la Casa Real son dos instituciones importantes pero diferentes. No se ha consultado al Gobierno de España sobre esta cuestión», quiso zanjar Sánchez.