Marcaje del PP al Gobierno: hasta 268 preguntas en pleno

Dos años, un mes y 16 días. Es el tiempo que ha pasado desde que el 3 de diciembre de 2019 quedara constituida la XIV Legislatura, un mes antes de que se conformara el primer gobierno de coalición de la historia democrática. Pedro Sánchez era investido como presidente por un margen de solo dos votos en el Congreso, menos que cualquiera de sus antecesores. Debido a su debilidad parlamentaria, unido al blindaje de Podemos para convertir a sus socios de izquierda en la «dirección de Estado», se ha visto ve obligado a negociar cada ley o cada iniciativa «in extremis» con sus socios independentistas, que exigen a cambio importantes concesiones.

Ante esta hoja de ruta confirmada por el Ejecutivo, que pasa por orillar al bloque de derecha en la Cámara Baja, desde los partidos de la oposición se ha desplegado una estrategia de marcaje y de control contundente al Gobierno.

Desde el inicio de la legislatura, según el análisis recabado por LA RAZÓN, PP, Vox y Ciudadanos han registrado el 67,8 % de toda la actividad parlamentaria, siendo el PP, el grupo parlamentario que más iniciativas ha registrado. Con un total de 2.663 iniciativas según se puede comprobar en el buscador de iniciativas de la web del Congreso de los Diputados, el partido capitaneado por Pablo Casado es quien más ha marcado al Gobierno. Entre las iniciativas que se estudian se incluye la función de control con hasta 1369 iniciativas, entre las que destacan 1322 peticiones de comparecencia, en cuanto a la función legislativa han registrado 39 posiciones de ley, en la función de orientación política, hasta 1206 iniciativas, 1169 proposiciones no de ley y 37 mociones. Así, los populares se convierten en el partido más activo en cuanto al trabajo parlamentario. No es una novedad, sus dirigentes han hecho gala de esta estrategia a lo largo de esta legislatura. Más de 2.000 preguntas escritas unificaron PP, Cs y Vox en 2020 para conocer la gestión de la pandemia del Gobierno. En los últimos días, los populares también han liderado una ofensiva parlamentaria contra el Gobierno por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas e hicieron lo propio cuando Moncloa concedió los indultos a los líderes del procés. Ayer mismo el PP pidió la comparecencia de todos los ministros para que den cuenta sobre la ejecución de los fondos europeos.

Iniciativas parlamentarias FOTO: Teresa Gallardo

Vox pisa los pies al PP, en este sentido ,y se sitúa como el segundo partido que más iniciativas ha inscrito en la Cámara Baja. Un total de 2.607 repartidas en hasta 1350 sobre la función de control y 1.178 de orientación política. 37 proposiciones de ley y hasta 1312 peticiones de comparecencia al Gobierno. En tercer lugar, se sitúa Ciudadanos que con tan solo nueve diputados ha realizado la mitad de acción parlamentaria que Vox y supera a los partidos de Gobierno, PSOE con 828 iniciativas y Unidas Podemos con 546. Los naranjas han solicitado 706 proposiciones no de ley y 14 mociones. En total, 1.186.

Ante esto, el Ejecutivo ha conformado una hoja de ruta que pasa por orillar al bloque de la derecha en la Cámara Baja. No es una afirmación baladí, sino que se desprende de los datos recogidos por este diario en la herramienta que ofrece el ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes. Según este análisis, el Congreso ha rechazado hasta 482 iniciativas con el sello de PP, Ciudadanos o Vox, mientras que el bloque de la izquierda ha aprobado 512 acciones y solo han sido rechazadas 78. Un total de 223 proposiciones de ley en pleno, en comisión, mociones o proposiciones de ley han sido denegadas por los partidos de investidura, a propuesta del PP, por ejemplo. Es por ello que el bloque de la oposición ha entendido que deben abrazarse a las herramientas de control de las que disponen en el Parlamento para tratar de retratar y controlar al Ejecutivo por sus pactos con ERC y Bildu.

117 preguntas a Sánchez

Un control que lidera el PP y que se denota por su examen continuo a los ministros del Gobierno. Son los de Casado los que más veces han inquirido públicamente al Ejecutivo, que ha contestado en lo que va de legislatura 677 preguntas. 117 de ellas fueron lanzadas a Sánchez. Del total, el PP ha preguntado en sesión de control en 268 ocasiones a los ministros. Casado es el diputado que más se ha enfrentado a Sánchez, en 40 ocasiones. El jefe de la oposición ha focalizado sus esfuerzos en denunciar públicamente todos los pactos del Gobierno con sus socios independentistas y de Bildu. Cuestiones sobre los acercamientos de presos, los fondos europeos o los indultos, han centralizado los rifirrafes semanales entre el líder de la oposición y el presidente del Ejecutivo. En segundo lugar, los populares han optado por un enfrentamiento directo con el ahora ex ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, al que el secretario general del PP, Teodoro García Egea ha interpelado en 28 ocasiones. Su sustituta en el ministerio, Ione Belarra, ha sido interpelada en dos ocasiones, por lo que suma 30 las preguntas de PP a Asuntos Sociales. Cayetana Álvarez de Toledo, en la primera parte de la legislatura, y ahora, Cuca Gamarra han cuestionado 29 veces a los ministros de Presidencia –primero Carmen Calvo y ahora Félix Bolaños–.

Vox, por ejemplo, se ha fijado como objetivo censurar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha requerido en Pleno hasta en 33 ocasiones, muchos de estos careos han sido protagonizados por el diputado Ignacio Gil Lázaro. A Sánchez se ha dirigido el partido, en la mayoría de las ocasiones Santiago Abascal, en once ocasiones. Los republicanos han trasladado su ofensiva independentista al Congreso y es por ello que han cuestionado al ministro del Interior en ocho ocasiones, tanto por cuestiones referentes al 1-0 o por los fondos reservados de hace 25 años, entre otras materias. El portavoz Gabriel Rufián ha mantenido hasta once enfrentamientos dialécticos con Pedro Sánchez. Son numerosas las ocasiones en las que el dirigente ha amenazado a Sánchez con retirarle su apoyo parlamentario. Ciudadanos ha preguntado en pleno 45 veces, de ellas, once a Sánchez y otras cinco a los ministros de Sanidad (Salvador Illa-Carolina Darias). Las mismas preguntas sobre la desescalada o sobre el avance de la pandemia fueron lanzadas por el PNV a Sanidad, mientras que ha interpelado once veces al presidente.

Las preguntas “florero” de PSOE y Unidas Podemos

Tanto PSOE como Unidas Podemos han experimentado en estos dos años lo que tradicionalmente se conoce como «preguntas florero». Es poco habitual que, partidos de Gobierno, opten por controlar a sus ministros en pleno. Los socialistas lo han hecho en tres ocasiones; a la vicepresidenta Nadia Calviño y al ministro de Agricultura, Luis Planas. Mientras, los morados han pedido balance a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Por ministerios, el departamento más demandado por los diputados es Interior, que ha sido cuestionado en hasta 76 ocasiones. En el otro lado se encuentra el ministerio de Ciencia, con tan solo dos dudas.

Las preguntas escritas al Gobierno es otro de los mecanismos que más utilizan los partidos. Según los datos, el Ejecutivo ha contestado a 75.355 en estos dos años, siendo Vox el partido que más respuestas ha recibido; 34.734. El PP, 25.351, Cs, 780. A ERC el Gobierno ha contestado 2.627 preguntas, a Bildu, 1.014, a Podemos 1.163 y a PNV, por ejemplo, 526.