“Chinook F”: así es el nuevo helicóptero del Ejército español que operará hasta 2050

Los míticos helicópteros de transporte “Chinook” del Ejército de Tierra tienen por delante una nueva vida, después de cinco décadas en servicio y 70.000 horas de vuelo. Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército (Famet) acaban de recibir la primera unidad modernizada a la configuración F (Foxtrot), lo que permitirá mantener en servicio estas aeronaves tres décadas más, hasta más allá de 2050.

El programa, con un presupuesto superior a los 800 millones de euros, contempla la actualización de la flota de 17 helicópteros “Chinook CH-47″ en servicio en la base de Colmenar Viejo, al norte de Madrid, pasando de la versión actual Delta a la Foxtrot. Las nuevas aeronaves irán llegando progresivamente durante los tres próximos años. Este mismo mes de febrero, las Famet recibirán dos más y antes de final de año contarán con cinco. El calendario previsto contempla que las últimas llegaran en 2024.

La actualización permitirá dar el salto de un helicóptero analógico a otro totalmente digital. Los “Chinook” mejorados a la versión F han recibido un completo lavado de cara por dentro y por fuera. Tanto la estructura, es decir, la célula, como los componentes eléctricos y electrónicos interiores y otros elementos como la cabina de vuelo son totalmente nuevos. De la versión Delta operativa los últimos años conservan más de un centenar de equipos reutilizados entre los que destacan los motores, las transmisiones, actuadores hidráulicos o las palas.

Primer helicóptero Chinook F en la base de Colmenar Viejo FOTO: Benjamín Carrasco (Infodefensa.com)

El teniente coronel Pedro Cano, jefe del Batallón de Helicóptero de Transporte (Bheltra) V, explicó en la presentación a la prensa de la primera unidad que “el 75% de las modificaciones vienen de la mano de elementos relacionados con la aviónica, componentes electrónicos y eléctricos”. La nueva célula y todos los equipos relacionados con la aviónica se han producido en la planta de Boeing, fabricante de la aeronave, en Ridley Park (Filaldefia). Mientras aquí en España, la empresa BG Helicopters ha sido la responsable de desmontar e inspeccionar todos los componentes reutilizables de cada helicóptero de la versión Delta y después los ha montado y probado en la nueva estructura.

A través de este proceso, serán modernizados 13 helicópteros “Chinook” de la versión Delta a la Foxtrot. Los cuatro últimos, cabe destacar, serán “Chinook F” totalmente nuevos de fábrica, según lo establecido en el programa.

¿Qué mejoras introduce la nueva versión?

Los principales cambios están en la nueva estructura del aparato, fabricada en materiales compuestos, más ligera y resistente, con un menor número de remaches, lo que aumenta la vida operativa y reduce el coste de mantenimiento. Pero hay más. Otra de las principales novedades es la cabina complemente digital con cinco grandes pantallas con información detallada del entorno y de las prestaciones de la aeronave.

El piloto ya no tendrá que preocuparse por mantener la aeronave en vuelo, eso queda en manos del software del helicóptero. Los vuelos nocturnos y las tomas en situaciones de baja visibilidad, en el desierto o en escenarios con mucho polvo, también serán más sencillos, gracias a las ayudas a la navegación y al piloto automático digital, que en la anterior versión era analógico. El “Chinook F” podrá aterrizar solo, sin la necesidad de que el piloto interactúe con la máquina. Los nuevos sistemas permitirán realizar aterrizajes con una precisión milimétrica y programar directamente ciertas misiones de riesgo, como los vuelos estacionarios, en los que la aeronave permanece fija en vuelo sobre un punto, o las aproximaciones a tierra. El piloto soltará los controles, apretará un botón y la aeronave hará el resto de forma automática.

Imagen frontal del nuevo helicóptero Chinook F recibido por el Ejército FOTO: Benjamín Carrasco (Infodefensa.com)

Operaciones con los boinas verdes y la Armada

El nuevo helicóptero también cuenta con refuerzos en determinados puntos de la estructura para actuar de una forma mucho más estrecha con las fuerzas de operaciones especiales del Ejército, los guerrilleros del MOE. La integración con los buques de la Armada también aumentará gracias a la instalación de un nuevo freno de rotor en el helicóptero. Se trata de un sistema necesario para operar en buques. El rotor de esta aeronave tiene mucha inercia y podría darse el caso de que mientras el buque navega no pudiera parar por sí solo, por lo que incorpora el freno de rotor. Esta capacidad, es importante destacar, no la tienen los helicópteros de este modelo del US Army, y solo disponen de ella los “Chinook” de operaciones especiales estadounidenses, los australianos y los españoles.

A todo esto, hay que sumar un nuevo sistema de reducción de firma térmica, pensado para los vuelos nocturnos; comunicaciones por satélite cifradas o un sistema de rodillos integrado en la cabina de carga para mover fácilmente el material durante el embarque y desembarque. El helicóptero además tendrá sistemas de autoprotección de última generación desarrollados por la empresa española Indra, que además trabaja en la actualización del simulador.

Todas estas mejoras implican asimismo una reducción notablemente de los tiempos de las tareas de mantenimiento de hasta el 40% y del personal necesario para estos trabajos, un 35%. En definitiva, el “Chinook F” es una máquina totalmente adaptada a la era digital y a los complejos escenarios de conflicto actuales.

Controles digitales de la cabina del nuevo helicóptero Chinook F FOTO: Benjamín Carrasco (Infodefensa.com)

Un poco de historia

Hay que remontarse casi medio siglo para hablar de los primeros pasos del “Chinook” en España. Los tres primeros llegaron el 1 de abril de 1973. El Ejército español se convirtió entonces en el primer cliente de exportación de este helicóptero, desarrollado por la estadounidense Boeing, famoso ya el mundo entero por su intervención en la guerra de Vietnam y por su característica silueta alargada con dos enormes palas. Hasta entonces, Estados Unidos era el único usuario de este aparato en todo el mundo.

Con el inicio de las misiones internacionales, el “Chinook” estuvo con los militares españoles primero en el Kurdistán y después en Albania, pero, sin duda, fue uno años después en Afganistán donde alcanzó la madurez en operaciones. En tierras afganas además el Ejército se dio cuenta de que la aeronave, con su gran capacidad de carga, era fundamental y comenzó con los estudios para su modernización. Hace apenas dos años, antes del inicio del proceso de actualización, efectuó en Irak su última intervención en el exterior.

Pero el “Chinook”, al igual que las Fuerzas Armadas, no solo ha actuado en el exterior. En España, el helicóptero ha apoyado a las autoridades civiles en emergencias como la tragedia del camping de Los Alfaques en 1978 o en la limpieza del ‘chapapote’ tras el vertido del Prestige entre diciembre de 2002 y mayo de 2003 y, más recientemente, ha participado en la operación Balmis para hacer frente a la pandemia de la Covid.