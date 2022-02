Díaz deja entrever que habría dimitido si hubiese fracasado la reforma laboral: “Iba a tomar las decisiones que fueran precisas por coherencia”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, había meditado su futuro más inmediato en el caso de que este jueves el Congreso de los Diputados hubiese rechazado la convalidación del decreto ley sobre la reforma laboral. Incluso se lo había transmitido a su equipo más cercano en el ministerio de Trabajo.

Este domingo ha concedido su primera entrevista en el programa “Salvados” después de que la votación saliera adelante tan solo con un voto de margen gracias al “error” de un diputado del PP, que votó a favor de convalidar la norma. La vicepresidenta ante la pregunta sobre si hubiese dimitido si su proyecto más importante en el Ministerio hubiese decaído, ha contestado que “iba a tomar las decisiones que fueran precisas por coherencia”. Díaz deja entrever en la entrevista que habría tomado la decisión de dimitir de su cargo en el Gobierno de España, sin embargo ha preferido evitar contestar la pregunta rotundamente. “He pasado página y la norma está en vigor”, ha destacado.

En cuanto a las negociaciones para aprobar la reforma laboral, Díaz ha afeado a los partidos del bloque de investidura que no apoyaran su reforma laboral. Desde ERC, su portavoz, Gabriel Rufián, avisó que “él no votaba proyectos personales”, en referencia a la futura candidatura de la vicepresidenta segunda a las elecciones generales. Ante esto, la vicepresidenta ha instado a ERC a que explique por qué ha votado en contra y ha lamentado que se haya votado pensando en proyectos personales y no en la reforma laboral. “Con las cosas de comer no se juega”, le ha recriminado.

En la entrevista, la vicepresidenta ha reconocido también que sufre “mucho” la presión que recibe. Asegura que está “rodeada” y que es una de las mujeres que más presión recibe “en nuestro país”. Sin embargo, ha asegurado que estas presiones, como cuando la acusan de ser una “vende obreros”, las vive con “naturalidad” porque “no son multitudinarias”.

La vicepresidenta explica algunos de los puntos que han generado tensión en la reforma laboral, como el hecho de que la indemnización por despido se mantendrá como en los términos actuales que prevé la reforma laboral impulsada por el PP. La vicepresidenta recuerda que este asunto “estaba excluido del acuerdo de Gobierno”. “Yo he dicho siempre públicamente que no se iba a abordar”, ha dicho. Sin embargo, para la vicepresidenta el problema principal no era este, sino actuar contra la precariedad.