Feijóo culmina la reestructuración del PP: nombramientos y nuevas áreas

En el Congreso Nacional del PP del pasado mes de junio, Alberto Núñez Feijóo llevó a cabo un primer lavado de cara al partido designando un nuevo Comité de Dirección. Sin embargo, el líder de los populares no quería quedarse solo en la cúpula de la formación y, tal y como adelantó LA RAZÓN, su intención era la de llevar a cabo una renovación más profunda que afectase a los segundos niveles.

Unos cambios que se producirán hoy, durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, un cónclave en el que el gallego no solo pondrá en marcha el "modo electoral", sino que también anunciará la creación de nuevas áreas y una serie de nombramientos que afectan tanto a los secretarios ejecutivos como a los secretarios de área, tal y como han anunciado fuentes populares.

En concreto, entre las principales novedades que se anunciarán está la creación de una nueva secretaría y tres áreas. Por un lado, nace la Secretaría de Salud Mental, al frente de la cual estará la coordinadora de la Oficina madrileña del mismo ámbito, Mercedes Navío. Y por otro, las tres nuevas áreas son: Interior y Emergencias, que dirigirá el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; Sostenibilidad del Estado del bienestar, que dirigirá Fernando Navarrete, eurodiputado y ex jefe de gabinete del gobernador del Banco de España, y Coordinación Parlamentaria, que dirigirá el diputado Álvaro Pérez.

Las mismas fuentes populares confirman que Ángel González ha sido el elegido para dirigir el área de Organización, dependiendo directamente del recientemente nombrado secretario general del PP, Miguel Tellado.

Regresa Rudi

Y entre estas novedades destaca, entre otras, que se propondrá el nombramiento de la actual senadora Luisa Fernanda Rudi, como defensora del afiliado. De esta forma, Feijóo recupera para un cargo destacado en el partido a la que fuera presidenta de Aragón, del Congreso, del PP aragonés y exalcaldesa de Zaragoza.

Por último, en el Comité Ejecutivo Nacional de hoy también se procederá a renovar el Comité electoral, que preside Diego Calvo, con cinco nuevos nombres entre sus nueve integrantes: Manuel Cobo, Xavier García Albiol, Teófila Martínez, Diana Fernández y Marta Andreu.

Todo, en un cónclave en el que Feijóo activará ese "modo electoral" y la orden de "no hay vacaciones" criticando el balance del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ante los suyos, se preguntará "qué tipo de balance puede hacer el presidente del Gobierno para acabar el curso político si no solo no ha gobernado, sino que además ha sumido al país en una crisis institucional y de credibilidad debido a la corrupción que acecha a su Ejecutivo, a su partido y a su familia".

En referencia al cupo separatista, hará referencia al intento del Gobierno de "repartir con los independentistas lo que es de todos los españoles".

Una situación política de debilidad de Sánchez que le lleva a pedir a los populares que el partido permanezca "abierto por vacaciones" para estar pendiente de los nuevos desmanes que pueda perpetrar el presidente del Gobierno. "Porque con Pedro Sánchez no se puede bajar la guardia".