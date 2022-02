La Guardia Civil analiza restos de automóviles hallados en el lugar en el que fue encontrada Esther López

La Guardia Civil analiza restos de automóvil, como cristales de pilotos o faros rotos, encontrados en el lugar en el que fue hallado el cuerpo de Esther López, la joven desaparecida en Traspinedo (Valladolid) el 12 de enero.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, tras la reconstrucción de los supuestos hechos que hizo la Agrupación de Tráfico sobre la hipótesis de que la joven hubiera muerto como consecuencia de un atropello, los agentes recogieron en la zona restos de lo que podían ser accidentes con el fin de ser analizados y determinar si tienen que ver con la citada muerte.

Se trata, según las citadas fuentes, de ir descartando hipótesis para, a la vista del resultado definitivo de la autopsia, contar con todas las evidencias posibles; y de esta manera, determinar si se trató de una muerte causado por terceros (homicidio o asesinato) o se produjo por otras causas.

Días pasados, los agentes de Tráfico se desplazaron a la zona de Traspinedo donde fue encontrado el cadáver de Esther para realizar, con un vehículo, pruebas de frenado y otras. Asimismo, registraron el lugar y fue cuando hallaron los referidos restos de automóviles que son los que se analizan ahora.

En el caso de que se hubiera tratado de un atropello, el automóvil causante, cuyo conductor no auxilió a la víctima (por lo que está incurso en, al menos, un delito)d habrá intentado arreglar el golpe en algún taller donde no levante sospechas y que, por lo tanto, no esté cerca de Traspinedo.

Estas pesquisas no significan que se hallan abandonado otras vías de investigación, como la de que hubiera recibido un golpe seco que le produjo la hemorragia interna que, con el paso de los minutos, le condujo a la muerte. O que el fallecimiento se haya producido por causas naturales.

Tal y como informó LA RAZÓN, los traumatismos hallados en el abdomen, tórax y cabeza podrían haberse provocado de diferentes formas, por lo que, dentro de ser una muerte catalogada de etiología violenta (no fue de causa natural) se desconoce todavía si pudo ser provocada (homicida) o accidental.

De tratarse un homicidio imprudente por atropello, se recuerda que Esther vestía esa noche ropa oscura (pantalón negro y cazadora marrón) lo qque complicaba su visión para un conductor que, por las razones que fueran, no estuviera pendiente de la carretera de manera suficiente.