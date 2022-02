Denuncian que academias de preparación de guardias civiles disponen de una información privilegiada

Determinadas academias que preparan a los guardias civiles para los ascensos tienen información privilegiada que va en detrimento de los agentes que no disponen de medios para pagarse dichas academias.

Según la Asociación Española de Guardias Civiles, AEGC, ha tenido conocimiento de que la convocatoria publicada para las pruebas de ascenso a cabo por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil era conocida con bastantes días de antelación por algunas academias dedicadas a la preparación de estos exámenes. “La Jefatura de Enseñanza publicaba el pasado 11 de febrero la fecha del examen de ascenso a Cabo, el 16 de marzo de 2022, el listado provisional de admitidos y los lugares en los que se hayan los exámenes cuando en redes sociales desde el día 4 algunas academias ya publicitaban como una primicia esa fecha del examen”, asegura la AEGC

“Nos resulta, cuando menos sospechoso, está información privilegiada de la que gozan algunas academias, por lo que solicitará en el Consejo de la Guardia Civil que se investigue si se ha podido producir un trato de favor o si alguien, de manera particular, ha podido filtrar esta información. Para AEGC el hecho de que algunas academias tengan acceso a estos datos supone un quebranto y un perjuicio para aquellos guardias civiles que quieren optar a las 400 nuevas plazas de Cabos ya que no todos pueden permitirse el lujo de pagar una academia y por supuesto no todos tienen acceso a las que han manejado esta información privilegiada. Guardias civiles que no compiten por un ascenso en igualdad de condiciones a los que se está discriminando antes de enfrentarse al examen. Un quebranto también para las demás academias ya que no gozan de la misma información que sus competidoras y un fallo para la imagen de la Benemérita que queda bajo sospecha como fuente de la filtración”.