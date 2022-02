El PP insiste en que Batet conculcó el derecho de un diputado y discrepan de los argumentos de los letrados

Quince días después de la polémica de la votación de la reforma laboral la Mesa del Congreso se ha reunido para analizar las reclamaciones del PP sobre el voto telemático del diputado Alberto Casero, que, tras su error, posibilitó la convalidación de la Ley.

El PP llegó a acusar a Batet de que podría estar prevaricando por no haber convocado la Mesa del Congreso cuando los populares comunicaron que había un problema con el voto de Casero. Tras la votación, el partido que lidera Pablo Casado pidió de manera reiterada la convocatoria de la Mesa, pero no se hizo.

Meritxell Batet destacó, tras la reunión de la Mesa, que se había acordado “por mayoría” que las decisiones adoptadas el pasado jueves “fueron correctas”, que el procedimiento de comprobación de voto “fue el adecuado” y que “no hubo error técnico informático ninguno ni imposibilidad de votar” por lo que, subrayó, no era de aplicación la previsión de una Mesa que permitiera la emisión del voto presencial y “los errores en el voto no dan a repetición o corrección alguna”. Por tanto, las conclusiones tanto del informe de los letrados como de la Mesa es que “todas las decisiones que se adoptaron son conforme a derecho”.

Sin embargo, la vicepresidenta tercera de la Mesa, Ana Pastor y el secretario cuarto, Adolfo Suárez han insistido, tras la reunión en que la presidenta del Congreso “se extralimitó a decidir ella que el problema planteado por un diputado no lo iba a subsanar”. Por ello, insistió Pastor, se le privó de votar en el sentido que quería Casero, algo que era una decisión “exclusiva de la Mesa y que se la apropió la presidenta del Congreso negándose a rectificar un error técnico”.

Pastor apuntó a que hay precedentes cuando, en 2017 se convocó a la Mesa y se le permitió votar de manera presencial. No hubo error técnico entonces y “la unanimidad de la Mesa permitió rectificarlo”. En 2021, destacó “también se anularon votos telemáticos sin que hubiera error técnico”.

En el mismo informe de los letrados hay dos casos que se produjeron contrariamente a cómo actuó Batet, convocando a la Mesa y anulando el voto telemático.



Batet faltó a la verdad durante la votación asegurando que la Mesa era conocedora y lo había analizado.



Insisten desde el PP en acusar a Batet de faltar a la verdad asegurando que la mesa era conocedora y había podido analizar lo que me le iban a plantear -el día de la votación cuando la portavoz popular pedía la palabra- y es cuestión de la Mesa y no del pleno”, dando por hecho que se había reunido, privando a la mesa de su función y faltando a la verdad.

Por tanto, critican que Batet se parapete ahora “en un informe que no es vinculante, haciendo creer que los que no estamos de acuerdo atacamos la institución. Miembros de la Mesa estamos en contra de privar a su señoría del derecho que le asiste la Constitución española”, apuntó. Insisten por tanto en que se ha conculcado un derecho fundamental y “nos hemos opuesto a las aseveraciones que se han hecho hoy en la Mesa y será el Tribunal Constitucional quien tenga que decirle que no se puede vulnerar el derecho de un diputado”.

Pastor desveló que habían felicitado a la Mesa por tener un informe -que se filtró y que no lleva firma- un viernes porque así “nos da tiempo a analizarlo en profundidad y da la posibilidad de argumentar los puntos que consideramos no válidos”. También aseguró que defienden dos principios: la irrevocabilidad que aseguran del voto. “Estamos en desacuerdo total y muchos juristas”.

Además, subrayan que estar en contra del criterio jurídico de los letrados no significa conculcar sus derechos, ni estar en contra de su honestidad y profesionalidad, sino que “hay personas que pensamos distinto apoyado en derecho. Se le ha sustraído a un diputado un derecho y creemos que el TC debe pronunciarse sobre ello”.

“La presidenta se parapeta tras un informe no vinculante, pretendiendo hacer ver que quien critica su actuación está en contra de las instituciones. Es otra falacia que no vamos a permitir”.



Defensa de los letrados

Mientras, Batet hizo una defensa de los letrados del Congreso y de los informes jurídicos que emiten y destacó que “todas las instituciones, y quienes las integran, necesitamos respetar las normas y a quien se encarga de respetarlas y aplicarlas”. “Podrán criticarse sus argumentos, pero no desacreditar a unos profesionales que desarrollan su trabajo con total independencia, los mismos que lo hicieron bajo otras mayorías políticas y cuestionar su honestidad”.

Sin citar a los partidos directamente, acusó a PP y Vox de “deslegitimar a la propia institución”. Batet se dirigió a los ciudadanos para garantizar que “son personas responsables, que creen en el derecho, y necesarios en la aplicación de las normas por encima de cualquier disputa política”. Asimismo, aseguró que, bajo su presidencia se garantizará siempre la “independencia” de esos profesionales y su trabajo.

Su empeño, afirmó, es ejercer la presidencia con “imparcialidad”. “Lo que no se puede esperar de mí es que sea neutral ante los ataques a la institución que me honro en presidir y ante sus procedimientos porque atacarlos es atacar la legitimidad del Congreso de los Diputados”.

La presidenta del Congreso confesó que había vivido estos días, en los que su actuación fue cuestionada, con “la tranquilidad de saber que las decisiones que he tomado han tenido la voluntad de responder las normas y el reglamento, como ha confirmado el acuerdo de la Mesa. Dijo que, por tanto, “defenderá la Constitución, los procedimientos y a los funcionarios que llevan a cabo su trabajo, con respeto”.

Batet no quiso explicar los debates producidos en la reunión de la Mesa e insistió en “pedir respeto absoluto para los profesionales de esta casa y de cualquier órgano constitucional”.