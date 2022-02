Los terceros partidos del centro derecha no llegan a consolidarse

El centro derecha español ha sido muy plural y diverso desde el inicio de nuestra democracia. En las primeras elecciones de 1977 y 1979 ya hubo candidaturas que dividieron a las derechas, por una Coalición Democrática, de Manuel Fraga, que en las siguientes elecciones generales de 1982 y 1986 concurrirá bajo la marca Alianza Popular, y por el otro Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. En esta primera fase se impone UCD a CD. En la izquierda sucede también un duelo entre PSOE y PCE, que finalmente gana el PSOE.

Pero es a partir de 1982, una vez que Alianza Popular es hegemónica en el centro derecha y UCD es derrotada definitivamente, cuando surge en la derecha una fuerza que aspira a ser un partido bisagra, se trata del Centro Democrático y Social, CDS, fundado ese mismo año y que recibe 604.000 votos, el 2,8% del total. Su protagonismo es nulo, pues el partido en el gobierno, el PSOE, cuenta con mayoría absoluta y AP lidera la oposición con 5,5 millones de votos, el 26,4% de los votos.

Voto Centro Derecha FOTO: T. Nieto

CDS superará en los años siguientes la marca de 1982: con 1.862.000 votos en 1986, el 9,2% de los votos; y en 1989 obtiene 1.618.000 votos, el 7,9% de los sufragios. Este crecimiento de esta tercera fuerza alternativa se realiza mientras que Alianza Popular, en 1986 y posteriormente con la nueva marca Partido Popular en 1989, se estanca en 5,3 millones de votantes, mientras que las izquierdas lideradas por el PSOE tienen mayoría el Congreso de los Diputados. Es a partir de 1993 cuando el voto del centro derecha comienza a aglutinarse en el nuevo PP. En cuatro años Aznar ha hecho crecer en 3 millones de votantes al Partido Popular, pasando de 5,3 a 8,2 millones de votantes. Por primera vez hay una alternativa al gobierno socialista, pero ha sido a costa de sacrificar a CDS que en este periodo pierde 1,2 millones de votantes, pasando de 1,6 a 0,4 millones. En 1996 Azar sumará 9,7 millones de votos, el 38,8% de los sufragios y alcanzará la Presidencia del Gobierno de España. CDS queda reducido a 45.000 votantes, el 0,2% del total del voto nacional. Seguirá languideciendo en las sucesivas elecciones generales obteniendo cada vez menos votos. Se disolverá en 2006.

La segunda experiencia centrista que pretende abrirse camino entre el PP y el PSOE es la UPYD, pero que tendrá una vida más corta que el CDS, de 2007 hasta su disolución en 2020. En las elecciones generales de 2008 se estrena y alcanza el 1,2% del voto, con 906.000 papeletas, que contrasta con los 10,3 millones de votos del PP. La ley d´Hondt no da la representatividad debida en el Congreso de los Diputados al partido de Rosa Díez, que queda en 1 solo diputado. En las elecciones de 2011 UPYD llega a los 1,1 millones de votos y 5 escaños, mientras que el PP aumenta hasta los 10,9 millones de votantes y se alza con la mayoría absoluta. En las elecciones de 2015 y 2016 reduce sus votantes a 155.000 y 50.000 votos, respectivamente. En estos dos procesos electorales Ciudadanos toma el relevo de UPYD, con 3,5 y 3,1 millones de votos respectivamente, lo que reduce el electorado del PP a 7,2 y 7,9 millones de votos. Cosa que no hizo UPYD, ya que durante el periodo dorado de UPYD 2008/2011, el PP no dejó de crecer, pasando de 10,3 a 10,7 millones de votantes.

Ciudadanos es el primer «tercer» partido que hace mella en el PP, pero a Cs le caracteriza una evolución errática, de dientes de sierra; caída en 2016 a 3,1 millones y remontada a 4,2 millones en abril de 2019, para volver a caer en noviembre a 2019, quedando reducido a 1,6 millones de votantes.

La segunda posición de Cs en el seno del centro derecha en las elecciones de diciembre 2015 a abril de 2019, queda finiquitada por VOX, que en abril de 2019 entra en el Congreso, sumando 2,7 millones de votos. Siete meses después llegará a sumar 3,7 millones y superará a Cs, quedando como segunda fuerza política del centro derecha. La llegada al Parlamento de VOX en abril de 2019, debilita tanto al PP como a Cs. Los de Abascal llegan a los 4,2 millones de votantes. Las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid de 2021 y de Castilla y León de 2022, profundizan en la crisis de Cs y han reforzado la alternativa de VOX a los naranjas.

En este caso, VOX, aparece a la derecha del PP, y no a su izquierda como sucediera con CDS, UPYD o Cs. No obstante, presenta proximidad ideológica con el PP. En el CIS del pasado mes de enero, los votantes del PP se ubicaban en el 6,8 puntos y los de VOX en el 7,2 puntos, en la escala de izquierda a derecha. Mientras que los de Ciudadanos se situaban en 5,5 puntos.