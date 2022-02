García Egea cree a Ayuso y asegura que se va para facilitar «la transición»

«El tiempo va a poner a cada uno en su sitio», aventuró esta noche un distendido Teodoro García Egea, que confirmó su marcha como secretario general del PP, un cese que ha sido una de sus decisiones «más difíciles». Un paso que tomó tras hablar con Pablo Casado, aseguró en El Objetivo de La Sexta, donde defendió que el PP está «mucho más fuerte que cuando Casado llegó en términos de gobernabilidad».

«Después de veinte años en el PP», García Egea comunicó por teléfono a Casado su adiós para que «los afiliados decidan el rumbo que hay que tomar» y «estar todos unidos con la persona que elijan». Aseguró el exnúmero dos que «siempre» será del Partido Popular. Fue su marcha, dijo, «una decisión personal». «Se ha iniciado el proceso, irrevocable. Lo mejor es que no vaya mañana (por hoy) al Congreso». Aunque seguirá «como diputado por Murcia».

Reconoció el hombre de confianza del líder del PP una «inmensa tristeza porque hay muchos españoles que no van a conocer al verdadero Pablo Casado». «Le seré siempre leal. Es una de las mejores personas que he conocido. No ha dudado en poner en riesgo su cargo para mantener sus principios». En su opinión, «lo importante es tener la conciencia tranquila del trabajo bien hecho. Casado fue el primer líder elegido en primarias, y eso no lo podrá cambiar nadie».

Según García Egea «quizá se han cometido errores», pero insistió en que «el secretario general es una figura muy difícil con un papel ingrato, debe asumir las consecuencias de lo que ocurra. Aunque no me voy porque haya hecho algo malo, sino para facilitar un congreso».

Desmintió las acusaciones de espionaje –«es absolutamente falso»–y que la información sobre el hermano de Isabel Díaz Ayuso llegara desde Moncloa, sino que se obtuvo de «una fuente anónima» después del pasado verano. Tuvo una conversación con Casado sobre ello, pero no hubo respuesta hasta el viernes. «Las explicaciones de Díaz Ayuso son satisfactorias. Ha aportado una serie de documentación. Deseo que la información que nos llegó sea falsa y, desde el viernes, también lo creo. Es uno de los mayores activos electorales del partido».

Sobre la presidenta madrileña apuntó que «no hay una batalla contra Díaz Ayuso. La batalla que hemos librado es contra Sánchez y el populismo», aunque señaló que «no es acertado presionar a la dirección por un congreso». Y añadió que «es un hecho que a raíz de este asunto (las informaciones sobre Díaz Ayuso) empezaron las presiones para adelantar el congreso» del PP de Madrid.

Se refirió además a la manifestación del domingo en Génova: «Creo que no es acertado rodear la sede de un partido político, sea cual sea la formación».

Conciliador, mencionó que el PP «tiene sensibilidades distintas. Todos cuentan con mi cariño». Y recordó que «cualquier militante puede presentarse a un congreso». Incluso que «no sería descabellado que alguien se presente además de Feijóo».

“No sería malo que alguien más se presentara y Feijóo ya sabe lo que son las primarias porque ya ganó unas primarias para dirigir la Xunta de Galicia... no sería descabellado que alguien se quisiera presentar”, señaló.

Egea, que desveló que a lo largo de toda la tarde recibió mensajes de cariño y de agradecimiento de personas relevantes del partido, insistió, no obstante, en que cuando empezaron las investigaciones en torno al hermano de Ayuso fue cuando se propuso adelantar el congreso regional.

Durante la entrevista, el secretario general eludió responder sobre si algunas personas cercanas Ayuso como su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, han intervenido en este conflicto e ironizó con que “me estoy volviendo un poco gallego”.

Recordó también que los triunfos del PP en los territorios son responsables tanto de los barones autonómicos como de la dirección nacional del partido. “Todos somos corresponsables”, dijo al tiempo que negaba que se haya sentido traicionado en las últimas horas y afirmó que su relación con Pablo Casado está “mejor si cabe que hace dos semanas”, ya que las dificultades “curten”.

“Son opiniones de gente que yo respeto y admiro y Fernando López Miras (el presidente de Murcia) ha hecho lo que debía, pedir un congreso extraordinario hoy”, incidió.

García Egea dijo que seguirá dentro del PP y que siempre está preparado “como los reservistas” por si le pueden “movilizar para cualquier cuestión”. Pidió hacer una reflexión sobre si España quiere tener unos partidos políticos que cuando reciben una información que le afecta internamente “preguntan dentro y piden explicaciones, o meten la información en un cajón o la tiran a la basura”.