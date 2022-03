Podemos seguirá siendo “leal” a Sánchez a pesar del “giro” por las armas

La tensión dentro del Ejecutivo de coalición por el envío de armas a Ucrania sigue aumentando y no se rebajará en los próximos días. El anuncio del presidente del Gobierno en sede parlamentaria este miércoles rompió en dos a la coalición de Unidas Podemos, tanto en el Ejecutivo como dentro de la amalgama de partidos que conviven bajo la misma marca. Un día después de que se evidenciaran las discrepancias entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y Podemos, lejos de rebajar las críticas, ambas partes se han reafirmado en sus posiciones. La dirigente gallega ha optado por reafirmarse en su respaldo implícito a Pedro Sánchez así como en defender la «legitima defensa» del pueblo de Ucrania a defenderse ante la invasión rusa, mientras que las ministras Ione Belarra e Irene Montero han vuelto a insistir en que el envío de armas «no es eficaz» y han pedido no abandonar las vías diplomáticas, algo que desde el Gobierno precisan que nunca se ha olvidado.

Desde el partido tratan de rebajar las grietas abiertas con su vicepresidenta, y desvían la atención a lo que califican como «giro» por parte del presidente del Gobierno en solo 24 horas. Podemos cree que Pedro Sánchez ha roto el pacto que ambas partes se dieron de mantener un perfil bajo y canalizando el envío de armas a través de la Unión Europea. Un acuerdo que los morados vieron vigente hasta el mismo martes. Es por ello que el partido minoritario en la coalición seguirá en estos días ahondando en su rechazo a la posición mayoritaria en el Gobierno y continuará enarbolando el discurso de que el envío de armas “no es eficaz”. Sin embargo, no existen visos de que esta ruptura de unidad pueda derivar en una crisis de Gobierno ni en una dimisión por parte de algunas de las ministras moradas que más críticas se han mostrado en estos días, como la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra o la titular de Igualdad, Irene Montero. De hecho, desde que comenzó la crisis en Ucrania, esta posibilidad no ha estado encima de la mesa como forma de presión por parte de Unidas Podemos en ningún momento, según ha podido confirmar este diario. En el espacio confederal sí se transmite un enorme malestar con el presidente del Gobierno por el cambio de criterio en cuanto al envío de armas. Los morados inciden en que ellos no han incumplido ningún pacto y se incide en que la «lealtad» al Consejo de Ministros sigue vigente. Además, admiten, que ello ha sido la causa de que se hayan visibilizado con mayor claridad las grietas existentes dentro del espacio confederal, que, para los morados, más que grietas son «diferencias de matices» debido a la pluralidad de opiniones que componen el espacio. Si bien no ha gustado el posicionamiento de Díaz, esas críticas las rebajan conscientes del proceso de escucha que desplegará de inmediato. Esa es la opinión en privado y el consenso, el de tratar de no tensionar más la relación Díaz-Podemos, pero, sin embargo, en público esta brecha siguió totalmente vigente ayer.

Fue la vicepresidenta la primera que volvió a cerrar filas con el PSOE. «La política exterior de España la lidera el presidente del Gobierno», remarcó. Un mensaje con el que se alineaba con el resto de miembros del Gobierno. Pedro Sánchez justificó el paso dado. «España está donde debe estar, con sus aliados en la Alianza Atlántica, con la Unión Europea y con todos los Estados miembros en una respuesta contundente», dijo. Similar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares que evitó entrar en «debate estériles» y rechazó que el envío de armas fuera una «rectificación» sino el «desarrollo de una decisión tomada conjuntamente con los otros 26 países de la UE». La portavoz Isabel Rodríguez aseguró que la respuesta de los estados se está «adaptando a las circunstancias».

Ante esta unidad en el Gobierno, la ministra de Igualdad insistió en que «el envío de armas no es una medida eficaz ni para pararle los pies a Putin ni para proteger a la población». Ione Belarra, líder de Podemos, publicó un video en sus redes sociales en el que criticó al Ejecutivo y a la comunidad internacional por no apostar por «una solución diplomática» y volvió a repetir el «error» de enviar armas. Reafirmó su «no a la guerra» porque, dijo «es el mandato que impone la decencia y la inteligencia».

“La comunidad internacional no está echando el resto para apostar por la vía diplomática y ha puesto todos los esfuerzos en una escalada bélica peligrosísima, que puede acabar muy mal”, censuró ministra de Derechos Sociales. Insistió en rechazar la vía de rearmar Ucrania y advirtió a su militancia que aunque ahora Podemos pueda ser “criminalizado”, ella se siente “orgullosa” de que su partido “sea un eje ético de resistencia a la presión mediática y de defensa de la paz como única manera efectiva de parar los pies a Putin”. “Lo mejor que podemos hacer como país y no estamos haciendo es apostar por una solución diplomática a este conflicto”, explicó. La elección, ha asegurado Belarra, “no es entre enviar o no armas, la elección es entre negociación y diplomacia o un conflicto mundial entre Rusia y una coalición internacional encabezada por EE. UU”.