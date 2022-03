Los vástagos de IU abochornan a Alberto Garzón: ni un reproche a Putin por la masacre en Ucrania

El pasado miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rectificaba tras la reprimenda recibida de la UE y anunciaba el envío de armas ofensivas a Ucrania, esta vez sin el colchón del fondo de paz como coartada. Así se lo dijo a Podemos, provocando una crisis interna en el partido tras el apoyo sin fisuras de la vicepresidenta Yolanda Díaz, y al líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que de un tiempo a esta parte también ha criticado duramente la invasión “imperialista” contra Ucrania.

Noticias relacionadas A la contra. Izquierda Unida insta a manifestarse contra la OTAN mientras Putin invade Kiev

Y como toda acción tiene una reacción, la de los retoños de Garzón no se hizo esperar y no le deja en muy buen lugar o, cuanto menos, le sitúa en el bando contrario. “Desde la Juventud Comunista, volvemos a gritar alto y claro que no queremos otra guerra imperialista más. No dejaremos que una vez más, la socialdemocracia nos vuelva a vender. ¡No a la OTAN! ¡No a la UE!”. Del presidente ruso, Vladimir Putin, y sus ataques contra la población civil, ni una palabra. A su juicio, siguiendo la estela de la ministra Ione Belarra, “el envío de armas solo incrementa la tensión en este conflicto”.

Desde la Juventud Comunista, volvemos a gritar alto y claro que no queremos otra guerra imperialista más. No dejaremos que una vez más, la socialdemocracia nos vuelva a vender. ¡No a la OTAN! ¡No a la UE!https://t.co/RYl6A01X21 — Juventud Comunista (@UJCE) March 2, 2022

Bien es cierto que en algunos párrafos de ese manifiesto contra el envío de armas a Ucrania menciona que Rusia tampoco está por la labor de colaborar en una resolución diplomática que libere del sufrimiento a la “clase trabajadora” de ambos países. Sin embargo, sus ataques a la OTAN y a la Unión Europea son constantes. “La situación de conflicto armado se ha precipitado, directamente y sin paliativos, por las pretensiones de la OTAN de incluir a Ucrania en la alianza criminal imperialista por el intento de preservar la predominancia del imperialismo yanki en la escena mundial, y con la participación inexcusable de la UE”, reza el escrito.

No dudan en calificar a la Unión Europea de “hipócrita” y a la OTAN de “alianza criminal”, mientras dicen mostrar un absoluto respeto por “la paz y la soberanía de los pueblos, libres de toda opresión e injerencia imperialista”. Pero una vez más, el nombre de Vladimir Putin no aparece por ninguna parte. Exigen el cese de las hostilidades, pero no se dirigen a Rusia, sino a la Alianza Atlántica, pidiendo la retirada de tropas y “la salida inmediata de España de la OTAN”.

¿Y qué proponen para solucionar este conflicto? La única vía, a su juicio, pasa “por la solidaridad internacionalista, el apoyo mutuo y la lucha contra el imperialismo”, sin detallar si se refieren una vez más al de la Alianza Atlántica, Estados Unidos o Rusia.