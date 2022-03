Arranca la campaña interna en el Partido Popular. El presidente de la Xunta y precandidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, comienza ya a posicionar la hoja de ruta e iniciará sus actos para pedir el apoyo de la militancia para el congreso extraordinario del partido con un acto previsto para el próximo viernes, 11 de marzo, en Murcia.

El acto del candidato se celebrará a las 17:30 horas en un lugar al aire libre aún por determinar. Es significativo que Feijóo haya elegido la Región de Murcia como primera parada de su campaña un bastión que tradicionalmente era “Casadista” sobre todo por la vinculación del ya exsecretario general del PP, Teodoro García Egea que dimitió recientemente tras la guerra abierta en el PP.

Sobre el futuro en la presidencia de la Xunta de Galicia ha reflexionado Feijóo en una entrevista en Espejo Público, de Antena 3 donde ha destacado que es consciente de que tanto la presidencia de Galicia como la del PP necesitan “tiempo completo”, ha señalado que “a partir de mayo” tomará una decisión sobre cuánto tiempo compatibiliza ambos cargos.

Avales La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP y delegada del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha remitido hoy su aval de apoyo a la precandidatura de Feijóo, para presidir el Partido Popular. Ha anunciado que respalda a Feijóo. También lo han hecho ya algunos de los barones territoriales como el presidente del PP de Castilla la Mancha, Paco Núñez o la de Baleares Marga Prohens.

Reconoció que el PP ha vivido una “tensión enorme” sobre todo en las bases, porque el fin de semana del 19 y 20 de febrero hubo “entre comillas, una insumisión de militantes, simpatizantes, votantes y cargos del Partido Popular”. De hecho, en el discurso en el que pidió permiso a su Junta Directiva del PP gallego, Feijóo pidió perdón porque el PP no había sabido estar a la altura de esa crisis abierta. “Lo que hicimos fue un ejercicio de autoprotección a este partido democrático que es esencial para la democracia española”, ha declarado, para añadir que, si la base no hubiese reaccionado con tanta “virulencia y contundencia, a lo mejor la crisis hubiese durado más tiempo”.

Feijóo ha recordado las protestas en la sede, las renuncias a afiliaciones “constantes y continuas” en muchas comunidades, y los mensajes de whastApp. “Ante una hemorragia de esta naturaleza, cuando el paciente entra en una situación crítica, o se estabiliza al paciente o lo perdemos. Y lo que hemos hecho es estabilizar al PP y, en mi opinión, en muy poco tiempo tenemos una esperanza que es un nuevo momento, un nuevo tiempo y un nuevo perfil para el PP”, dijo.

Sobre los últimos años, Feijóo ha admitido que el PP entró en un periodo de improvisación y poca reflexión y ha recordado que en 2018 hicieron un congreso extraordinario en un plazo “muy pequeño” tras el “trauma” de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de Moncloa. Asimismo, consideró que Pablo Casado, en todo este tiempo, no fue “capaz de unir” al PP tras ganar el congreso de 2018 y después se fueron “deteriorando poco a poco”. Apuntó que se optó entonces por un congreso de forma “inmediata” y eso “dividió al partido” porque “la parte que ganó no fue capaz de unir a la otra parte”. “Y así, de forma constante nos hemos ido deteriorando poco a poco”, ha asegurado, si bien ha reconocido que también se han producido “aciertos” estos años.

Oportunidad

El presidente de la Xunta de Galicia ha apuntado cómo “hoy estamos ante una oportunidad, la oportunidad de volver a reconstruir una mayoría de centroderecha que es la que necesita España porque lo importante en la democracia no es poder elegir el Gobierno sino poder cambiar el Gobierno”, ha señalado, para agregar que ahora el PP tiene que demostrar que son la “única alternativa” al PSOE que pacta con “populismos” e “independentismos”.

Por eso, ha insistido en que su planteamiento es “volver a unir, ilusionar y presentar un proyecto de Gobierno”. Según ha dicho, tiene la “responsabilidad moral y ética” de dar el paso si su partido le pide “armar un proyecto nacional”.

Ya lo dijo el día que anunció que presentaba su candidatura que, ante el hecho de que no diera el paso en 2018, señaló que entonces él no podía irse a Madrid, el país estaba en una situación “más halagüeña”, no tenía la “profunda crisis política e institucional” de ahora y había otros candidatos dispuestos a presentarse. “Esto no ocurre ahora” al tiempo que siempre ha reconocido que sabe que entonces hubo a muchos a los que “decepcionó”.