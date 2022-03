Sánchez acusa al PP de “deshacerse” de Casado y ve la “solución” Feijóo “justo igual que la anterior”

Los efectos económicos de la guerra en Ucrania y el giro en política exterior del Gobierno apoyando el plan autonomista de Marruecos para el Sáhara Occidental han centrado la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Esta decisión que se hizo pública el pasado viernes y de la que ni sus ministros de Unidas Podemos conocían, ha dejado la fotografía de la soledad de Pedro Sánchez en el Hemiciclo. Tanto sus socios directos, Unidas Podemos, como sus aliados en el Congreso de los Diputados, ERC, PNV, Bildu, Más País y Compromis, entre otros, han rechazado contundentemente lo que califican como “volantazo” sin precedentes. Y le avisan; o rectifica o “se quedará muy solo”.

En el hemiciclo, la oposición ha cargado contra el presidente del Gobierno por no comparecer de manera inmediata para explicar el asunto del Sáhara, así como por la falta de transparencia en cuanto al acuerdo de país que quiere elevar al Consejo de Ministros de la próxima semana para paliar las consecuencias de la guerra. En esta línea, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, echó en cara a Sánchez su inacción para tomar decisiones para frenar los precios. “Mientras ha estado de gira internacional, en España tenemos a nuestro medio rural que se ha tenido que echar a la calle porque no toma medidas”. Gamarra también reprochó al presidente del Gobierno sus viajes mientras los transportistas se encuentran en una “situación límite”, los lineales en los supermercados empiezan a estar vacíos, y el pescado comienza a tirarse porque no llega a destino. “Tienen que pagar por trabajar”, le espetó la portavoz del PP reprochándole que no haya tomado medidas ya para solucionar el problema de los precios de los carburantes.

Ante esto, el líder del Ejecutivo se defendió esbozando las principales acciones de su gobierno tanto en el plano internacional como nacional de cara a la próxima semana. “Estamos dialogando, trabajando a nivel europeo para dar respuesta común europea al precio de la energía, estamos trabajando con los grupos parlamentarios, los agentes sociales, con el sector del transporte y las comunidades para llegar a un acuerdo la próxima semana y bajar el precio del gasoil”. El presidente se ha mostrado convencido de llegar a un acuerdo con el sector del transporte para dar solución y para amortiguar el alza del precio del gasoil, y para “entre todos hacer un gran plan que dé respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania y para aprobarlo el 29 de marzo”.

👉 @cucagamarra a Pedro Sánchez: “A los muchos problemas que tenemos en nuestro país, los derivados de la pandemia, la guerra o la inflación, se une uno más: usted. Reaccione ya. Tome medidas. España está en situación de colapso y parece que usted no se entera”. pic.twitter.com/tVR6SLhsNp — Partido Popular (@populares) March 23, 2022

Unas medidas que el PP ve insuficientes. “Hasta el momento usted no ha hecho nada, y no es una opción no hacer nada”. “Usted huye, se parapeta en la UE para retrasar” esas medidas. Por ello, Gamarra le recordó que “ha perdido la realidad de la calle”, al tiempo que criticó que haya cambiado de un plumazo la política exterior de España “sin traerlo en el Parlamento” traicionando incluso a sus socios. “Menosprecia a esta Cámara y con su soberbia a los españoles. ¿Cómo vamos a confiar en usted? Usted mismo es un problema, reaccione, tome medidas. Porque España está en situación de colapso y usted parece que no se entera”.

Sánchez ha tratado de desviar el foco sobre las críticas del principal partido de la oposición ironizando con la crisis del PP, al que ha acusado de llevar “dos años con el mismo argumentario”, que, a su juicio, “se puede resumir en que el problema es que gobierna Sánchez y la gran solución es Casado”, ha dicho, para después acusar al PP de “deshacerse de esa gran solución” por otra “gran única solución con el 99 por ciento de los votos”, en referencia al candidato a líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Así podemos pensar que no era tan buena solución”. A su juicio, el presidente de la Xunta es “justo igual” que Casado. “Puedo decir que esa nueva única gran solución es justo igual que la anterior”.

Desde ERC y Más País, los aliados parlamentarios que sostienen al Gobierno, también han mostrado su hartazgo y críticas contra Sánchez. Al igual que hicieron este martes, han solicitado al presidente medidas claras para salir de la crisis. Una exigencia que llega después de que las reuniones parlamentarias que mantiene el Gobierno con todas las fuerzas del hemiciclo no estén dando frutos inmediatos. Rufián y Errejón proponen subir impuestos a las eléctricas y a grandes fortunas, entre otras medidas.

El portavoz republicano recomendó al Ejecutivo dejar de decir “que viene la ultraderecha” como argumento para sostener que el gobierno de coalición es la única alternativa. “¿No están hartos de decir que viene la ultraderecha?” se ha preguntado. “Todo esto pasa primero porque a la izquierda no nos entiende nadie”, ha lamentado. “No nos sabemos explicar porque hablamos de temas que no le interesan a nadie”. Así, ha lamentado que todavía no se conozcan medidas claras y eficaces para bajar la luz o la gasolina. “Tenemos que militar en la utilidad”, ha reclamado.