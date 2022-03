Cancelada una cita entre la Fiscal General Europea y Dolores Delgado en pleno choque de Fiscalías

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, informó a los fiscales de Sala en el cónclave que convocó el pasado lunes para decidir sobre la competencia del «caso Ayuso» de que iba a reunirse con su homóloga europea. Fuentes fiscales consultadas por este periódico han confirmado que la reunión con la fiscal general Europea, Laura Codutra Kövesi estaba prevista para esta semana, pero en el último momento ha sido anulada.

Los motivos de la cancelación se desconocen, si bien se enmarcan en un tremendo choque entre la Fiscalía española y la europea después de que ayer esta última afeara a Delgado que desafiara la supremacía jerárquica del derecho comunitario. Fuentes presentes en la Junta de Fiscales de Sala sitúan el encuentro este jueves, según la versión que les fue dada por la jefa del Ministerio Público y, aunque desde la Fiscalía General no concretan día sí afirman que la petición de reunión partió de Codutra y la cancelación de la cita también. Por su parte, desde la oficina de la Fiscalía Europea (European Public Prosecutor’s Office) defienden escuetamente que “no se ha planeado reunión y que la Fiscal General Europea no tiene planes de viajar a España en el corto plazo”. Ante la insistencia de LA RAZÓN para conocer en qué términos se había planteado el encuentro y por qué finalmente se ha cancelado no ha habido respuesta.

La Fiscalía Europea se ha colocado en el mapa nacional en las últimas semanas a raíz de un conflicto por las competencias de la investigación que se sigue sobre contratos de la Comunidad de Madrid por valor de 1,5 millones de euros de los que, presuntamente, cobró comisiones el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Este mismo miércoles, desde el organismo con sede en Luxemburgo se remitió un comunicado mostrando su «preocupación» porque consideran «parcial» la decisión de Delgado de no ceder la causa completa. Desde la delegación que en España encabeza la fiscal europea Concepción Sabadell creen que puede haber delito de malversación y defraudación a los fondos comunitarios porque los contratos de la pandemia se pagaron con fondos FEDER. En la nota señalaban que la imposibilidad de recurrir ante la Justicia Europea el decreto que asigna las competencias sustanciales a Anticorrupción «constituye un desafío a la supremacía del derecho de la UE».

La última vez que consta que su máxima representante estuvo en el edificio del Ministerio Público español fue el 22 de junio de 2021 cuando Delgado la recibió con motivo de la entrada en funcionamiento de la oficina en España. Ni un año ha pasado desde que esta Fiscalía se puso en marcha en el territorio nacional aunque Codutra lleva en el cargo desde 2019. En esa visita se reunió con otros fiscales de Sala como el fallecido Teniente del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, o la actual mano derecha de Delgado, Álvaro García Ortiz.

Codutra Kövesi es de nacionalidad rumana y ha sido muy combativa con la corrupción de su país. En 2006 se convirtió en la primera mujer y la Fiscal General más joven de la historia de Rumanía y fue la encargada de poner en marcha la cabeza de esta Fiscalía de los Estados miembros que pretende actuar como cooperación reforzada entre los Estados. El proceso de rodaje de este nuevo organismo ha sido progresivo en los distintos territorios y, concretamente en España, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campos designó a Sabadell para liderar un equipo de otros siete miembros más.

Laura Codruța Kövesi is the former chief prosecutor of Romania's National Anticorruption Directorate FOTO: Foto La Razón

Concretamente, el asunto del hermano de Díaz Ayuso lo pilotan dos de estos fiscales delegados. Entre sus facultades está la de investigar el fraude contra las finanzas de la UE en materia de corrupción, blanqueo de dinero o fraude transfronterizo. Hasta la fecha hay 22 Estados que la integran.