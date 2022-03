La enmienda del PSOE para hacer a Dolores Delgado Fiscal del Supremo decaerá tras el rechazo de Podemos, PP, Cs y Vox

Ni estaban informados ni la apoyarán. Unidas Podemos votará en contra de la enmienda a la Ley Concursal que pretende que el Fiscal General del Estado, cargo que actualmente ocupa Dolores Delgado, pase a ser fiscal de sala del Tribunal Supremo cuando deje de ostentar ese puesto. Por lo que, previsiblemente, la enmienda socialista en el Congreso de los Diputados decaerá, al encontrar esta medida el rechazo unánime de los partidos de la oposición -PP, Ciudadanos y Vox- unido al del principal socio del Gobierno, Unidas Podemos. Mientras, ERC, Bildu y PNV no se han pronunciado todavía y desde Más País han pedido más información sobre la enmienda citada.

Desde Unidas Podemos, el diputado Roberto Uriarte ya había criticado este jueves que el PSOE aproveche la ley para “colar” el “ascenso” de Dolores Delgado. A su juicio se trata de una “aberración jurídica”. “Siento tener que decir al PSOE que aprovecharla (la citada ley) para colar un ascenso de la fiscal general es una aberración jurídica”, manifestó a través de un comentario en Twitter.

Regular bien los concursos de acreedores puede dar una segunda oportunidad a empresas y personas en dificultades. Hemos presentado 54 enmiendas de mejora, pero siento tener que decir al PSOE que aprovecharla para colar un ascenso de la fiscal general es una aberración jurídica pic.twitter.com/FXH6GggH5U — Roberto Uriarte (@RoberUriarte) March 31, 2022

Poco después, el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, confirmó la oposición frontal de su partido a apoyar esta enmienda, en línea con lo defendido por el PP, Vox y Ciudadanos. La enmienda del PSOE une así al principal socio del Gobierno con los principales partidos de la oposición y va en consonancia de las críticas que llegan desde la Asociación de Fiscales.

Según el dirigente morado, su grupo no estaba informado y se encuentra “sorprendido” de que la ministra de Justicia, Pilar Llop, “salga defendiendo sin fisuras este movimiento”. Especialmente, dijo, porque “se presenta en una ley que no tiene nada que ver con el funcionamiento de la Fiscalía”. Calificó el movimiento de “como mínimo extraño”.

Desde el PP, el diputado Luis Santamaría, que dio la voz de alarma sobre la enmienda, se considera un “escándalo” y creen que se trata de “un favor” a Dolores Delgado. “Favor con favor se paga y entre tanto el Estado de Derecho por el sumidero”, denunció el diputado en sus redes.

Q escándalo!!! @sanchezcastejon utiliza una enmienda a la Ley Concursal para ascender a la Fiscal General del Estado para q cuando cese tenga la categoría de Fiscal de Sala. Favor con favor se paga y entre tanto el Estado de Derecho por el sumidero @GPPopular pic.twitter.com/5Kda4Oj1GI — Luis Santamaría (@LuisStamaria) March 30, 2022

Desde Vox, la diputada Macarena Olona se sumó a las críticas asegurando que en el PSOE “no tienen vergüenza”. El portavoz de Cs, Edmundo Bal vio “gravísima” la enmienda. “Después de colocar a una exministra como fiscal general, el PSOE pretende blindar su ascenso por la puerta de atrás a Fiscal de Sala del Supremo. Los ataques del Gobierno a la separación de poderes no tienen límites. Con la ley de Ciudadanos, Delgado nunca habría tenido este cargo”, aseguró.

Desde ERC, su portavoz, Gabriel Rufián cree que “las formas son lamentables” y se ha mostrado sorprendido de que sus socios, Unidas Podemos, no estuviesen informados. “Son trampas” ha comentado Rufián, asegurando que “no es la primera vez que lo hacen”. A su juicio, “no es de recibo que intenten colar cosas para intentar que no se note, cuando todo ya se sabe”. “Son formas de actuar gratuitas y que tensionan a los demás grupos, no tiene sentido”, ha afirmado, en los pasillos del Congreso, informa Efe.