Nueva polémica entre Marruecos y Argelia a cuenta de los orígenes de Ṭariq ibn Ziyad

Nueva polémica entre Marruecos y Argelia, esta vez a cuenta Ṭariq ibn Ziyad, el caudillo musulmán que invadió España y que pasó a denominarse Al Andalus, término que todavía mantienen muchos islamistas.

Desde Marruecos no tienen dudas y consideran que Argelia trata de “saquear” su patrimonio cultural, del que forma parte el citado caudillo que invadió la Península Ibérica en el siglo VIII.

Según informa Le360, “el mes de Ramadán está marcado, no por los valores de paz, fraternidad y benevolencia, sino por un linchamiento regular de una producción de televisión kuwaití, siria y libanesa, que toma la forma de una telenovela cuyo héroe es Tarik Ibn Ziyad. titulado Fath Al Andaluss (La Conquista de Al Andalus) y emitido durante este mes sagrado en los canales Kuwait TV, MBC1 y Al Aoula”.

“Una vez más, son los orígenes del célebre personaje histórico los que dividen la web, compartida entre internautas argelinos y marroquíes. Los dos bandos se disputan la identidad árabe que la serie confiere a Tarik Ibn Ziyad”.

“Porque cuando se trata de determinar el país de origen de este gran conquistador, las versiones divergen y el héroe se encuentra a veces marroquí, a veces argelino. La versión de la historia elegida por la telenovela está lejos de gustar a los argelinos. Y con razón, porque explica desde el principio que los orígenes de Tarik Ibn Ziyad provienen de una región correspondiente al actual Marruecos. Un escándalo para Argelia, que reclama su paternidad, afiliándola a la tribu bereber de Zenata, o incluso de la región de Aurès”.

“Lo que se replica por parte marroquí, con apoyo histórico, con otra versión de la historia, que vincula a Tarik Ibn Zyad con la tribu amazigh de Nefzawa, en el Rif marroquí.

El director kuwaití de la serie de televisión, Mohamed Al Anzi, trató de poner de acuerdo a todos declarando que “es inútil intentar reducir a líderes musulmanes del calibre de Tariq Ibn Ziyad a territorios trazados por los acuerdos Sykes-Picot. Tariq y el resto de nuestros líderes son patrimonio de la nación de 1.500 millones de musulmanes y no de un Estado o un territorio. Se refiere a los acuerdos, aún hoy muy discutidos, establecidos entre Francia y Gran Bretaña en 1916, para reivindicar territorios dentro de las provincias orientales de habla árabe del Imperio Otomano.

Lo que el director kuwaití no dice -- agrega Le360-- es que Marruecos es el único país árabe que no sufrió la ocupación otomana. Y que es una nación milenaria que existió diez siglos antes de los acuerdos Sykes-Picot. “Un día, no debe sorprender que nuestros vecinos argelinos reivindiquen la paternidad de este patrimonio histórico que constituye la nación marroquí”.