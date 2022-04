El Gobierno echa en falta “concreción y documentación” en la medidas de Feijóo

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodriguez, ha comparecido para valorar las más de tres horas de encuentro el presidente del Gobierno y el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. “Cordial y necesaria”, con estos dos adjetivos ha definido las conversaciones, que se han producido tan solo unos días después de que el gallego tome las riendas de la oposición.

Sin embargo, ha criticado que el todavía presidente de la Xunta haya acudido a la reunión “sin documentación ni concreción” en las medidas económicas que ha planteado al Ejecutivo como la bajada del IRPF. “Una sola propuesta no puede implicar el rechazo a todas las medidas”, ha defendido el gobierno. De hecho, desde el Ejecutivo critican que desde la oposición quieran tumbar un decreto “abierto y dinámico” en un momento tan crítico por la crisis económica y la guerra en Ucrania. No obstante, la portavoz ha asegurado que no cierran la puerta a que se tramiten como proyecto de ley, aunque, ha incidido en que confían en “no tener que hacerlo porque son medidas temporales”.

Desde el Ejecutivo han puesto sobre la mesa un calendario concreto para la renovación de los órganos constitucionales. En concreto, Sánchez ha planteado a Feijóo renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional en dos meses, antes del 12 de junio y además, le ha propuesto impulsar de manera inminente la reforma del voto rogado (antes del 20 de abril). Por el momento, las conversaciones se van a retomar.