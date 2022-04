Belarra pide más protagonismo tras un año de ministra

Podemos trata de ganar de visibilidad coincidiendo con el primer año de su secretaria general, Ione Belarra, al frente del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Con las encuestas en contra –según la de NC Report para LA RAZÓN en el mes de marzo empeoró al pasar de 27/29 escaños en febrero a 25/27 marzo y según el CIS perdió 1,8 puntos en tan solo un mes y aglutina solo el 11,8% de los apoyos– los morados tratan de poner en valor las iniciativas de su partido y reivindicar su papel dentro de la coalición.

Con tal propósito, Ione Belarra, participó ayer en un acto en el que rindió cuentas sobre su gestión al frente del departamento y en el que se sometió a las preguntas de los ciudadanos en un momento especialmente complicado para la coalición ya que las discrepancias en el seno del gobierno se acentúan debido a las recientes diferencias con el socio mayoritario relativas a cuestiones como el Sáhara Occidental o el envío de armas a Ucrania. «Cuando hablamos de rendir cuentas hay que poner en valor lo que se ha logrado y creo firmemente que lo que hemos logrado en estos dos años de Gobierno», señaló ayer la ministra Ione Belarra.

Ante un auditorio lleno y bajo el epígrafe «Un año trabajando por los derechos sociales y el desarrollo sostenible» , Belarra y su equipo destacaron las políticas progresistas que ha aprobado la coalición y que llevan el apellido de los morados. El escudos social, la regulación de los alquileres, la ley animal o la ley de la infancia, conocida como Rhodes. A todas ellas hizo referencia con Belarra y sacó pecho de lo público. «Si algo hemos aprendido en este tiempo es que cuidar lo público es cuidar de todas nosotras», reivindicó.

Acompañada por los secretarios de Estado de su departamento, Nacho Álvarez (Derechos Sociales) y Enrique Santiago (Agenda 2030), la ministra defendió «cuidar» la coalición y apeló a la movilización social para lograr más avances sociales, pues así Unidas Podemos puede transformar en políticas públicas el impulso de la calle, que además debe conocer los grande debates en el seno del Ejecutivo para poder conseguir esos progresos. Toda una declaración de intenciones de cara a las próximas generales que se celebrarán a finales de 2023 o principios de 2024.

En caso de que Belarra sea la cabeza de cartel de Unidas Podemos, sería su primera gran prueba de fuego dentro de Unidas Podemos y el termómetro para medir su proyección en el Consejo de Ministros. A día de hoy la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, es junto a su compañera de partido y ministra de Igualdad, Irene Montero, de las peor valoradas por la población, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La última vez que se preguntó por la evaluación de los 22 ministros fue en enero de 2022 cuando Belarra recibió un 3,84, la segunda peor nota. Es decir, pese a la notoriedad de sentarse en el Consejo de Ministros, no consigue despejar y convertirse en la cara visible de la izquierda más a la izquierda del PSOE. Ese espacio lo ocupa la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que a día de hoy es el rostro del partido minoritario de la coalición, pese a no formar parte de Unidas Podemos. De hecho, el CIS la posiciona a ella como presidenciable, en vez de a Ione Belarra. Ante este panorama, si Belarra no quiere perder el pulso de la calle necesita reforzar su perfil público y evitar el desgaste.