La Audiencia Nacional da 72 horas al exalcalde del PP “El Albondiguilla” para entrar en prisión

El exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero ‘El Albondiguilla’ tendrá que entrar en prisión en las próximas 72 horas. Así lo ha decretado la Audiencia Nacional en una vista este martes. La petición de ingreso que partió de la Fiscalía se produce después de que el exalcalde haya sido condenado a 36 años y 11 de meses de cárcel por su implicación en las actuaciones de la trama ‘Gürtel’ en el municipio madrileño.

La Sala de lo Penal había señalado la vista a partir de las 09.30 horas, pero no ha sido hasta casi las tres de la tarde que los magistrados han firmado finalmente el documento, según confirmaron fuentes judiciales. Los magistrados acuerdan la prisión preventiva -ya que la pena no es firme- debido, entre otras cosas, a la elevada pena a la que fue condenado y a que durante la tramitación de la causa sustrajo dinero que tenía depositado en Suiza en el año 2012 del que no se ha vuelto a saber más. Las circunstancias expuestas por su defensa son “netamente insuficientes para desterrar el riesgo intenso de fuga”, dice el auto.

Arturo González Panero fue condenado en una sentencia que se conoció la pasada semana de una de las piezas que se desgajan del macro caso “Gürtel” que afecta a la corrupción del Partido Popular. Concretamente, la pieza que tiene que ver con la localidad de Boadilla del Monte. La Sala que lo juzgó lo consideró culpable de un delito de asociación ilícita, otro de cohecho pasivo, seis delitos continuados de prevaricación, seis de fraude a las administraciones públicas, tres delitos de falsedad documental, uno de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

