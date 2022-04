Casi la mitad de los españoles defiende aumentar el gasto en Defensa

A mediados de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvía a comprometerse a aumentar el gasto en Defensa para tratar de alcanzar el compromiso adquirido con la OTAN de destinar el 2% del PIB. Aunque ya avisó de que no llegarían en la fecha acordada de 2024, sí que dijo que para ese año el porcentaje ascendería al 1,22. Algo esto último también difícil, pues supondría aumentar los actuales fondos en unos 2.500 millones en apenas dos años. Actualmente, España destina el 1,03. Un debate, el de la conveniencia de subir la inversión en Defensa, que vuelve a surgir como consecuencia de la guerra en Ucrania y que tiene divididos a los españoles, pues hay prácticamente un empate entre los que opinan que ha de crecer y los que lo dejarían como ésta o incluso lo bajarían más. Eso sí, en comparación con el mes anterior, son algo menos los que ahora ven necesario gastar más.

Así se desprende del último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre cuestiones de actualidad, que desde marzo pregunta a los ciudadanos por este asunto. En él se muestra que el 45,3 por ciento de los españoles cree que se debería aumentar el gasto militar para estar preparados de cara a futuras amenazas. Una cifra que supone dos puntos menos que el mes pasado, cuando lo defendía un 47,3 por ciento de los encuestados.

Y en el lado opuesto, dos grupos: los que creen que debería mantenerse como está y los que piden que se reduzca. En el primer caso, el 32,7 por ciento de los ciudadanos considera que los fondos destinados a Defensa son los correctos, un porcentaje que también baja respecto al mes pasado, cuando era del 34,4. Mientras, los que piden bajarlo son ahora el 14,3 por ciento de los españoles, 2,1 puntos más que en marzo.

En términos generales, mientras el 45,3 por ciento defiende aumentar el presupuesto, un 47 por ciento cree que no debe subir. En marzo el resultado era de 47,3 a favor de más gasto militar y 46,6 por ciento en contra.

Tercera Guerra Mundial

Y es que entre los ciudadanos se extiende también el miedo a las consecuencias militares que puedan derivarse de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En este punto, a día de hoy más de la mitad de los españoles (55 por ciento) considera que existe un riesgo real de que se desencadene una Tercera Guerra Mundial. Quienes no creen que ocurra algo así son el 36,5 por ciento.

Y aunque en marzo el CIS no preguntó a los ciudadanos por esa posibilidad de un conflicto bélico a nivel mundial, sí que lo hizo sobre la posibilidad de que derivase en una guerra nuclear. Entonces, un 50,3 por ciento no descartaba esa opción, frente al 41,5 por ciento que no veía riesgo alguno.

También pregunta el CIS, en este contexto bélico, sobre la necesidad de que la Unión Europea (UE) cuente con ese Ejército Europeo que se acaba de anunciar (unos 5.000 efectivos para 2025) y la mayoría de los españoles lo apoya: un 60 por ciento frente al 31,3 por ciento que no lo ve necesario. Hace un mes, los defensores suponían el 61% por ciento.

Un conflicto, según el CIS, del que un 54 por ciento de los encuestados dice estar lo suficientemente informado, frente al 37,7 por ciento que reclama saber más al respecto.

En cuanto al papel y la respuesta de España ante la invasión, los ciudadanos puntúan al Gobierno con una nota de 5,06 puntos, básicamente la misma que en marzo: 5,02.