Jupol reclama ante la Escuela de Policía de Ávila mejoras laborales para los miembros de las UIP

El sindicato mayoritario del Consejo de Gobierno de la Policía Nacional, JUPOL, se concentrado a las puertas de la Escuela Nacional de Policía de Ávila para reclamar a la Dirección General de la Policía una mejora en las condiciones laborales de los integrantes de la Unidades de Intervención Policial (UIP).

El delegado nacional de UIP, Hugo del Prado, ha destacado lo “difícil” que resulta a los miembros de estas unidades de elite la conciliación de la vida laboral y familiar, ya que “en cualquier momento” son llamados para actuar, incluidos los momentos de descanso. Indico que “los horarios no son fijos” al tiempo que ha reclamado que se complete la totalidad de las 2.400 plazas previstas para las once UIP distribuidas por toda España, junto a una unidad central itinerante, ya que en la actualidad esta cifra se queda en torno al “80 u 85 por ciento”. “La UIP se desangra y no quieren verlo. Dignidad laboral”, era el lema de la pancarta de los convocantes donde estos días se reúnen buena parte de los responsables de estas unidades.

“Queremos que nos oigan”, ha señalado a la prensa el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, antes de expresar el “malestar” de los integrantes de estas unidades por “las malas condiciones en las que desarrollan su trabajo”, Efe.

En este sentido, Rivero ha señalado que llevan “seis años” solicitando que “se actualicen” dichas condiciones de trabajo y que sus integrantes “tengan derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral”, con el objetivo de que “puedan desarrollar sus vidas personas”. El secretario general de JUPOL ha puesto como ejemplo el hecho de que “en días libres son llamados para trabajar”, algo que a su juicio es “incomprensible en pleno siglo XXI”. Asimismo, recordaron que fueron los integrantes de estas unidades han sido los que “han actuado y conseguido restablecer el orden público y la Constitución” durante “los golpes de estado que ha sufrido España en los últimos años”.