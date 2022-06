Iglesias tendrá voz en la campaña andaluza a la vez que Díaz comparte mitin con Errejón

El exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tendrá voz en la campaña andaluza. Al igual que también estuvo presente en la precampaña para Castilla y León, la presencia del ex líder morado se entiende como un empujón para la coalición de izquierdas. Aunque, en esta ocasión, Por Andalucía, fía mucho más el impulso de la campaña a la presencia de los ministros de Unidas Podemos. Todos bajarán al sur a lo largo de la campaña.

El domingo 12 de junio a las doce de la mañana, Iglesias acudirá a San Fernando (Cádiz) a presentar su libro “Verdades a la Cara”. Le acompañará el candidato de Unidas Podemos en la coalición “Por Andalucía”, Juan Antonio Delgado Ramos, el cuál ha agradecido a Iglesias su “generosidad”.

Un acto en el que Iglesias no dudará en hacer campaña por su candidato. De hecho, para el ex vicepresidente Iglesias, él debería haber sido el candidato de la coalición de izquierdas con Izquierda Unida y Más País. Él mismo reconoció un día después de que se cerrara la alianza al filo de la medianoche con el susto incluido al no haberse incluido a Podemos en la candidatura. A su juicio, con esa negociación, se volvió a “los despachos, las puñaladas y las filtraciones. Acusó a la líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, de señalar a dedo a la candidata de Izquierda Unida sin pasar por primarias y calificó de “vergüenza”, lo ocurrido en Andalucía.

A la misma hora que el ex vicepresidente arrope al candidato de Unidas Podemos, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, mitineará junto al líder de Más País, Íñigo Errejón para arropar a la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto. Un acto al que no acudirá ningún alto dirigente de Podemos. Es más, Errejón no coincidirá en ningún acto de campaña con la dirección morada. De esta manera volverá a haber fotografía de la vicepresidenta y el ex número dos de Podemos, después de que en el mes de mayo hayan mostrado en varias ocasiones su sintonía y hayan compartido varios actos juntos.

Un día antes, la vicepresidenta habrá compartido escenario con la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, para arropar a Inma Nieto y Juan Antonio Delgado, en Córdoba. Otra imagen significativa, después de que en las elecciones en Castilla y León, la vicepresidenta solo acudiera en una ocasión a la región, donde no estuvo acompañada por ninguna ministra morada.

Díaz volverá también el martes al sur, para participar en un acto en Sevilla, en el que se considera el acto central de Por Andalucía y donde participarán los ministros Ione Belarra y Alberto Garzón. Quien no participará será la ministra de Igualdad, Irene Montero. Según fuentes de Por Andalucía preferían que tan solo participase un dirigente por partido. Sin embargo, este “no” a la ministra Montero llega después de que ésta cesara a su directora de gabinete en el ministerio, Amanda Meyer, quien forma parte de IU y es pareja del coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero.