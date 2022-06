La vicepresidenta de la Comisión Europea llega a España para abordar la elección de los jueces

Más presión de Europa para tratar de acelerar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este martes ha desembarcado en el Congreso de los Diputados la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, y ha apremiado a las formaciones políticas a desbloquear el nombramiento de los vocales y ha asegurado que estos días que está en España va a tratar de buscar una solución, aunque ha recordado que se debe reformar el sistema de elección para que los jueces escojan a los jueces.

Jourova, que está trabajando ya en la preparación del informe sobre el Estado de derecho de 2022, ha recordado que en el del 2021 se reiteró la “preocupación por el hecho de que no se estuviera renovando” el CGPJ en España. “Es clave que España se ocupe de esta cuestión para que el estamento judicial no sea politizado, no tenga esa vulnerabilidad. Para nosotros es importante que el nombramiento de estas personas se estudie prioritariamente”, ha señalado en una comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. “Esta cuestión de los nombramientos debe solucionarse cuanto antes”, ha afirmado.

Asimismo, también ha querido recordar que “en el informe se habló de que tiene que haber un sistema de elección por parte de los homólogos, de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa”, en referencia a que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean designados por los propios jueces.

En el informe que presentó el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, en septiembre, ya insistió en el cambio del sistema de elección de los jueces y reclamó que se hiciera de “inmediato” para que los jueces escogieran a los vocales del CGPJ y desterrar toda “intervención política”. Sin embargo, no ha habido ninguna señal de cambio en ese sentido y los 20 vocales continúan escogiéndose entre el Congreso (10) y el Senado (10).

En este sentido, uno de los puntos de fricción entre el PP de Pablo Casado y el PSOE era que los populares querían renovar el CGPJ, pero también reformar el sistema de elección para que 12 de los 20 vocales sean escogidos por los jueces en línea con lo que marca el Consejo de Europa, un extremo que los socialistas han rechazado aceptar. En cualquier caso, el gobierno de los jueces tendría que haberse renovado en diciembre de 2018, pero, tres años y medio después, sigue sin hacerse por las diferencias entre los dos principales partidos, una circunstancia que preocupa en Europa.