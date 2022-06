El Congreso, al servicio del Gobierno: el PSOE desbloquea tras la debacle la ley de Memoria Democrática

Acción-reacción. El Ejecutivo trata de dejar atrás rápidamente la pesadilla que provocó los resultados electorales en Andalucía, para el PSOE, pero también para la izquierda. La desmovilización ha sido uno de los factores claves para la deblacle en el sur. En Moncloa ven que la sociedad no está percibiendo la gestión que realizan, es decir, que no hay rédito electoral para ellos.

Es por eso que en el Gobierno se han conjurado para poner fin a un futuro agujero de votos. Si ayer Moncloa anunciaba un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el decreto anticirisis, a la par que este miércoles en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado la bajada de la luz del 10 al 5 por ciento.

A la par, en cuanto a la actividad parlamentaria, el PSOE ha descongelado ahora la Ley de Memoria Democrática con la convocatoria de una ponencia para debatir las enmiendas de los grupos. La ley lleva bloqueada desde el mes de noviembre al no contar con el apoyo de ERC, pero tampoco del de su propio socio en Moncloa, Podemos. Es por ello que el momento en el que el PSOE decide reactivar la norma es evidentemente para tratar de salir de la crisis electoral y a la par buscar la resintonización con sus principales aliados en el Congreso de los Diputados.

Mismo patrón con la ley de Vivienda, que quedaba adormecida en el Congreso. La ministra de Transportes anunció este martes que pedirá una habilitación especial para trabajar la ley de vivienda en el mes de julio, fuera del periodo de sesiones ordinario en Parlamento.

Sobre la ley de Memoria Democrática, en Podemos ven como el PSOE se abe ahora a revisar las enmiendas que ya pactaron hace meses, pero que los socialistas paralizaron. Algunas de estas reclamaciones eran garantizar que los crímenes del franquismo puedan ser juzgados en España o juzgar por ejemplo a torturadores franquistas. Hasta ahora, en este punto, en Moncloa creen que ello no tendría efectos prácticos al no derogarse la ley de Amnistía del 1977. A pesar de las intenciones del PSOE, no hay acuerdo con ERC todavía, que piden la ilegalización del franquismo o que las víctimas puedan reclamar patrimonios “robados” por la dictadura de Franco.