Feijóo brinda a Sánchez los votos del PP para salir de la inflación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha continuado hoy con su “gira autonómica” con parada en Galicia, donde ha participado en una acto con motivo de la IV Romería Popular de O Pino (La Coruña). Fue a hablar de Galicia, de España y de “un partido que defiende Galicia y España por encima de todo”. Trasladó el “orgullo y gratitud” por dirigirse a todos los simpatizantes gallegos, “un partido que se inventó por un gallego”, recordó en referencia a Manuel Fraga.

Núñez Feijóo se dirigió a sus paisanos gallegos, donde volvió a advertir de la difícil situación económica que sufren las familias. «Es a las rentas más débiles y más modestas a las que se debe el PP» y se comprometió a «trabajar por ellos» al ser quien más están sufriendo la inflación. Feijóo cargó contra las medidas adoptadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a quien tildó como el «peor alumno de la clase» del que dijo que, «si eres el peor alumno, es que has hecho el peor examen de Europa». Le acusó de haber «roto los contactos con la realidad de las familias», lo que «revela es un fallo de diagnóstico y de tratamiento». Por ello, el líder del PP volvió a recordar el «Plan Económico» que le remitió el PP a Sánchez y que «sigue estando a su disposición», al tiempo que le ha brindado sus votos y solidaridad para “abordar en serio” la inflación y así salir de ella. «Si no lo quiere, será vuestro fracaso, no el de España».

Destacó que, España es el “peor país en comportamiento económico” y subrayó que el PP plantea “gastar el dinero con rigor, hacer una economía más competitiva” al tiempo que pidió “no gastar el dinero de la deuda en el gasto para mantener al gobierno” en vez de en los españoles para que lleguen a fin de mes.

Feijóo insistió de nuevo en que baje los impuestos a los que cobran menos porque, “las rentas bajas son las que más esfuerzos hacen para llegar a fin de mes” pidiéndole así al Gobierno que les devuelva a esas familias el dinero de más que están pagando por “la gasolina, el gas, la luz y la comida” para llegar así a fin de mes porque “ayudar a los que menos tienen” es algo razonable.

Al líder del PP no le importa que el Gobierno copie sus medidas, sino que “acierte” al tiempo que le pidió que deje de “inventarse conspiraciones y vuelva a la realidad de España”. “El único poder económico al que Sánchez le resulta incómodo es al poder adquisitivo de los españoles”.

Gobierno “dividido”

También se refirió a la coalición de PSOE-Unidas Podemos del que dijo que se trata de un “Gobierno dividido” que, además, “quiere que se note” donde “España está sin presidente y sin gobierno”. El líder del PP recordó que el Ejecutivo que organizó la cumbre de la OTAN el pasado 29 y 30 de juio, también organizó una manifestación anti OTAN. “No dejan espacio a la oposición”. Asimismo, destacó que la cumbre se realizó en Madrid porque se celebraba el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN y Rajoy pactó que, cuando eso ocurriera, se celebrara en España. “Para decir que España no necesitaba un ministro de Defensa y ahora defender el presupuesto más alto de la historia en Defensa, no necesitábamos este presidente”. Además, recordó el pacto de seguridad y Defensa al que, aún, “no han dado acuse de recibo sobre ello”. A “lo que no estoy tan acostumbrado es que una parte del Gobierno insulte al PP por apoyar al Gobierno y ahora también nos insulta por apoyarles en los pactos de la seguridad. Es el sentido de Estado del Gobierno de España el que está en discusión”. Y es, que, apuntó, “el propio Gobierno confía más en el sentido de Estado del PP que en el de su propio gobierno” algo que, consideró, “pasará a la historia”.

